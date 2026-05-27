Cuáles son los mejores ejercicios de tríceps para fortalecer brazos y eliminar las alas de murciélago

Quien busque tener brazos de acero y eliminar alas de murciélago, puede optar por ejercicios específicos para tríceps. Por eso, a continuación, te brindaré una simple rutina de entrenamiento que te dará los resultados esperados en pocas semanas.
Adiós alas de murciélago: la mejor rutina de tríceps para fortalecer brazos
De acuerdo a lo que recomienda el sitio especializado Revista GQ, con una simple rutina de entrenamiento compuesta por una entrada en calor y tres ejercicios sencillos, podremos fortalecer brazos y eliminar las alas de murciélago.
Calentamiento
- Estiramiento de tríceps superior x3: ponerte recto, con las piernas separadas, levantar el brazo izquierdo y estirar suavemente el codo hacia abajo y hacia arriba. Repetir el movimiento en el brazo derecho.
- Estiramiento de tríceps con toalla x3: ponerte derecho, con las piernas separadas, levantar una mano detrás de la cabeza y la otra detrás de la espalda, sosteniendo una toalla de los extremos. Tirar de las manos en direcciones opuestas durante 20 segundos. Soltar la toalla y empezar de nuevo.
Rutina con ejercicios de tríceps
- Extensión superior de tríceps con mancuerna sentado: sostener las mancuernas mientras te sentás en una silla o un banco. Agarrar con firmeza y sostener las mancuernas sobre la cabeza. Lentamente bajar por detrás de la cabeza. Empezar con 3 series de 5 repeticiones cada una y aumentar según progresión semanal.
- Extensión del tríceps con mancuerna acostado: elegir una mancuerna de peso adecuado y sostenerla en la mano izquierda. Acostarse en un banco con los pies en el suelo. Alzar la mano izquierda. Ahora, manteniendo la parte superior del brazo estática, doblar el codo para llevar la mancuerna hacia la parte superior de la cabeza y volver a la posición inicial. Repite el movimiento de 8 veces y hacer 3 series.
- Patada de tríceps: ponerte de pie y doblar un poco las rodillas. Asegurarse de tener la espalda recta, el torso paralelo al suelo y la parte superior de los brazos cerca del cuerpo. Luego, mover el antebrazo adelante y atrás, con una especie de balanceo, con una mancuerna en cada brazo. Hacer de 10 a 15 repeticiones en 3 series.
Con estos sencillos ejercicios, en un lapso de 2 a 3 meses, notarás cómo los brazos están más fuertes y las alas de murciélago serán cosa del pasado.