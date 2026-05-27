Realmente funcionan las plataformas vibratorias que son virales: ¿sirven para bajar de peso?

plataformas vibratorias Las plataformas vibratorias se han convertido en una de las últimas tendencias del fitness. Imagen: composición Diario Uno.

Según Mayo Clinic, los defensores de la plataforma dicen que usarla tan solo 15 minutos al día, tres veces a la semana tiene múltiples beneficios. Puede ayudar a adelgazar, quemar grasa, mejorar flexibilidad, reducir el dolor muscular después del ejercicio, mejorar el flujo sanguíneo, aumentar la fuerza y disminuir el cortisol (la hormona del estrés).

"La vibración de cuerpo entero ha sido un área de investigación popular en los últimos años debido a sus potenciales beneficios fisiológicos y terapéuticos tanto en la salud como en la enfermedad", afirma un artículo de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Cuando se realiza de forma correcta, y bajo supervisión podría ayudar a reducir el dolor de espalda, mejorar la fuerza y equilibrio en adultos, además de reducir la pérdida de masa ósea.

Mayo Clinic revela que la vibración corporal total ofrece beneficios, "pero no está claro si es tan adecuado como ejercicio regular". Por el momento no está claro si brinda los mismos beneficios para la salud que ejercicios que se practican de forma activa como la caminata, andar en bicicleta o nadar.

plataforma vibratoria Muchas personas han incluido esta actividad a la rutina. Imagen: composición Diario Uno.

Lo ideal para quienes desean mejorar el estado físico y quieren adelgazar, es seguir una alimentación saludable e incorporar actividad física a la rutina diaria. Si optas por incorporar la vibración corporal a partir de estas plataformas, recuerda hacer también actividades aeróbicas y entrenamiento de fuerza.

Consulta con un médico o especialista antes de usarla, ya que puede ser perjudicial en algunos casos, especialmente para embarazadas, o personas con problemas de salud.