Día Internacional del Protector Solar: cómo debemos aplicarlo correctamente

Ejemplos de protectores solares que cuidan y protegen la piel

Protector aclarador antimanchas fps 50+ - 50 ml - Chronos Derma (Precio desde: $41.900)

Protege contra los efectos del sol, aclara manchas y previene la aparición de nuevas. Posee una fórmula con toque seco, es decir que tiene rápida absorción y no deja la piel oleosa.

Solar Triple Protección FPS 50 | Anew (Precio: $30.700)

Los protectores solares de Anew estimulan la hidratación y protección de la piel. Su fórmula con ácido hialurónico y tecnología Tri-protect, genera la producción de colágeno y al mismo tiempo protege la piel de los rayos UVA/UVB.

Anew Solar Triple Protección FPS 70 con protinol (Precio desde: $34.000)

Este nuevo producto ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento por su tecnología triple protección UVA UVB. Es antioxidante, con un acabado duradero,efecto seco al tacto y una textura ligera. Además, protege la piel contra las agresiones del ambiente. Contiene protinol, un ingrediente de tecnología avanzada capaz de restaurar siete años del colágeno perdido en la piel en tan sólo siete días.

Protector solar El protector solar debe usarse los 365 días del año.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.