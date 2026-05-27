Cada 27 de mayo se conmemora el Día Internacional del Protector Solar, el cual tiene como propósito concientizar sobre la importancia de la protección solar como paso fundamental en cualquier rutina de cuidado los 365 días del año. No se trata solo de evitar las quemaduras, sino también de proteger la salud y el bienestar de la dermis a largo plazo.
Día Internacional del Protector Solar: cómo debemos aplicarlo correctamente
En el Día Internacional del Protector Solar te explicamos cómo aplicarlo correctamente en cada parte del cuerpo
¿Cómo aplicar el protector solar correctamente?
El error más común cuando usamos protector solar es aplicar una capa demasiado fina. Para obtener el nivel de protección que dice el envase (SPF), necesitas usar la cantidad adecuada:
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Para el rostro y cuello: te aconsejamos la regla de los dos dedos. Extiende una línea de protector solar en tus dedos índice y medio. Esa es la cantidad exacta para tu cara, cuello y orejas.
Para el cuerpo: es el equivalente a un vaso de chupito (o un caballito de tequila), lo que equivale a unos 30 ml para cubrir brazos, piernas, torso y espalda.
Ejemplos de protectores solares que cuidan y protegen la piel
Protector aclarador antimanchas fps 50+ - 50 ml - Chronos Derma (Precio desde: $41.900)
Protege contra los efectos del sol, aclara manchas y previene la aparición de nuevas. Posee una fórmula con toque seco, es decir que tiene rápida absorción y no deja la piel oleosa.
Solar Triple Protección FPS 50 | Anew (Precio: $30.700)
Los protectores solares de Anew estimulan la hidratación y protección de la piel. Su fórmula con ácido hialurónico y tecnología Tri-protect, genera la producción de colágeno y al mismo tiempo protege la piel de los rayos UVA/UVB.
Anew Solar Triple Protección FPS 70 con protinol (Precio desde: $34.000)
Este nuevo producto ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento por su tecnología triple protección UVA UVB. Es antioxidante, con un acabado duradero,efecto seco al tacto y una textura ligera. Además, protege la piel contra las agresiones del ambiente. Contiene protinol, un ingrediente de tecnología avanzada capaz de restaurar siete años del colágeno perdido en la piel en tan sólo siete días.
*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.