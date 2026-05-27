La DGE usará el Mundial 2026 como herramienta educativa y permitirá ver los partidos en las escuelas

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que, al igual que en ediciones anteriores, aprovechará el Mundial 2026 como una herramienta pedagógica para trabajar contenidos en las aulas. La idea es que el evento deportivo sirva como recurso didáctico para vincular contenidos escolares con la actualidad y el interés de los estudiantes.
Según confirmaron desde el organismo, ya hay pensadas propuestas artísticas y de educación física. En los próximos días terminarán de definir las propuestas que se aplicarán en materias como Lengua, Matemática y Ciencias Sociales.
Respecto al segundo partido de la Selección argentina, frente a Austria, que se disputará en horario escolar, desde la DGE aclararon que los estudiantes podrán verlo dentro de las escuelas. Cada institución definirá la modalidad de transmisión, ya sea aula por aula o en un espacio común para compartir el encuentro.
Además, en caso de que Argentina avance a las instancias eliminatorias, se mantendrá el mismo criterio de que los partidos podrán verse en las escuelas, aunque no habrá asueto escolar.
Los partidos que se le vienen a Argentina por el Mundial 2026
El debut de la última selección campeona del mundo será el martes 16 de junio a las 22, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán a Argelia en el Estadio Kansas City.
El lunes 22 de junio Argentina enfrentará a Austria en el Estadio Dallas.
Y el último partido de la fase de grupos será contra Jordania a las 23 en el mismo estadio.
El furor por la Selección argentina
A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, el entusiasmo por la Selección argentina ya comenzó a sentirse en las calles y comercios de Mendoza. Casas deportivas y locales de indumentaria entrevistadas por Canal 7 aseguraron que en los últimos días aumentó la demanda de camisetas, pelotas, banderas y otros artículos vinculados al torneo.
“Se está empezando a mover muchísimo la venta de camisetas y buzos”, contó uno de los vendedores consultados, quien aseguró que los sábados llegan a vender hasta 60 camisetas por día gracias a las promociones bancarias.
Los precios, sin embargo, muestran una gran diferencia entre las versiones oficiales y las alternativas. Las camisetas originales de la Selección pueden costar entre $140.000 y $220.000, dependiendo del modelo, mientras que las réplicas y versiones económicas arrancan desde los $15.000 o 18.000.
Además de las camisetas actuales, también creció el interés por modelos retro vinculados a la historia de la albiceleste, especialmente las inspiradas en el Mundial de 1986 y en Diego Maradona.