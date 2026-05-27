La DGE usará el Mundial 2026 como herramienta educativa y permitirá ver los partidos en las escuelas

aulas vacias Foto: DGE

Además, en caso de que Argentina avance a las instancias eliminatorias, se mantendrá el mismo criterio de que los partidos podrán verse en las escuelas, aunque no habrá asueto escolar.

Los partidos que se le vienen a Argentina por el Mundial 2026

El debut de la última selección campeona del mundo será el martes 16 de junio a las 22, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán a Argelia en el Estadio Kansas City.

El lunes 22 de junio Argentina enfrentará a Austria en el Estadio Dallas.

Y el último partido de la fase de grupos será contra Jordania a las 23 en el mismo estadio.

El furor por la Selección argentina

A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, el entusiasmo por la Selección argentina ya comenzó a sentirse en las calles y comercios de Mendoza. Casas deportivas y locales de indumentaria entrevistadas por Canal 7 aseguraron que en los últimos días aumentó la demanda de camisetas, pelotas, banderas y otros artículos vinculados al torneo.

“Se está empezando a mover muchísimo la venta de camisetas y buzos”, contó uno de los vendedores consultados, quien aseguró que los sábados llegan a vender hasta 60 camisetas por día gracias a las promociones bancarias.

Embed - AHORA: ¿cuáles son los PRECIOS y promociones de CAMISETAS de la Selección a poco del Mundial?

Los precios, sin embargo, muestran una gran diferencia entre las versiones oficiales y las alternativas. Las camisetas originales de la Selección pueden costar entre $140.000 y $220.000, dependiendo del modelo, mientras que las réplicas y versiones económicas arrancan desde los $15.000 o 18.000.

Además de las camisetas actuales, también creció el interés por modelos retro vinculados a la historia de la albiceleste, especialmente las inspiradas en el Mundial de 1986 y en Diego Maradona.