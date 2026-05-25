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Rumbo al Mundial 2026

Comenzaron a llegar al país los jugadores de la Selección argentina: qué piensan de la lista para el Mundial

Comenzaron a llegar los jugadores al país para sumarse a la Selección argentina de cara al Mundial 2026. Hablaron Nahuel Molina, Franco Mastantuono, Thiago Almada y Gio Lo Celso

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Nahuel Molina llegó al país. ¿Irá al Mundial con la Selección argentina?

Nahuel Molina llegó al país. ¿Irá al Mundial con la Selección argentina?

La expectativa es grande. Comenzaron a llegar los jugadores al país para sumarse a la Selección argentina de cara al Mundial 2026. Nahuel Molina, Franco Mastantuono, Thiago Almada y Giovanni Lo Celso están ansiosos por conocer la lista definitiva para la Copa del Mundo.

A pesar que Lionel Scaloni aún no anunció la nómina definitiva de 26 jugadores que irán al Mundial, el cierre de la actividad oficial en las ligas de Europa hizo que volvieran al país de varios cuyos nombres se encuentran en la pre lista.

Thiago Almada con la 10
Thiago Almada se sumar&aacute; en los pr&oacute;ximos d&iacute;as a la Selecci&oacute;n argentina.

Thiago Almada se sumará en los próximos días a la Selección argentina.

El lateral derecho del Atlético de Madrid Nahuel Molina fue uno de los primeros en pisar suelo argentino. Si bien arrastraba una lesión en las últimas semanas, llevó calma sobre su evolución.

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"Me estoy recuperando muy bien de la lesión, estoy muy tranquilo y todavía tengo tiempo", afirmó Molina.

Thiago Almada, compañero de equipo de Molina expresó que "está muy ansioso y feliz" y que "espera poder estar dentro de los 26".

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Mientras que el volante del Betis de España Giovani Lo Celso, quien se quedó afuera de Qatar en 2022, destacó estar en plenitud desde lo físico y con una gran motivación por sumarse al plantel de la Selección.

“Jugar un Mundial para un jugador de fútbol es lo máximo. Se me vienen muchos recuerdos de mi carrera y de mi vida. Estoy con mucha ilusión, son muchos años con este grupo y la ilusión es máxima”, admitió Gio Lo Celso.

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Mastantuono saludaba a Messi.

Mastantuono saludaba a Messi.

La ilusión de Franco Mastantuono de estar en la lista definitiva de la Selección argentina

"Tenía ganas de estar acá. ¿Sobre la convocatoria? Estoy un poco nervioso, pero siempre es lindo cuando pasan estas cosas. Fue una temporada difícil, pero se extrañó mucho y seguramente el año que viene va a ser mucho mejor", dijo el ex de River y el actual jugador de Real Madrid Franco Mastantuono.

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