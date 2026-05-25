Comenzaron a llegar al país los jugadores de la Selección argentina: qué piensan de la lista para el Mundial

El lateral derecho del Atlético de Madrid Nahuel Molina fue uno de los primeros en pisar suelo argentino. Si bien arrastraba una lesión en las últimas semanas, llevó calma sobre su evolución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2058906190730469833&partner=&hide_thread=false "JUGAR PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA ES ESPECIAL"



A la espera de la lista de convocados de Scaloni, Nahuel Molina arribó al país y habló sobre la Selección, el Mundial, su recuperación y Boca.



@valenconver pic.twitter.com/uEdJPeE4T7 — TyC Sports (@TyCSports) May 25, 2026

"Me estoy recuperando muy bien de la lesión, estoy muy tranquilo y todavía tengo tiempo", afirmó Molina.

Thiago Almada, compañero de equipo de Molina expresó que "está muy ansioso y feliz" y que "espera poder estar dentro de los 26".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2058906278341091812&partner=&hide_thread=false "OJALÁ PODER ESTAR EN EL PRÓXIMO MUNDIAL"



Gio Lo Celso habló en su llegada a la Argentina y mostró su deseo de formar parte de la lista de 26 para la Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá y México.



@valenconver pic.twitter.com/oLTYMCzY3V — TyC Sports (@TyCSports) May 25, 2026

Mientras que el volante del Betis de España Giovani Lo Celso, quien se quedó afuera de Qatar en 2022, destacó estar en plenitud desde lo físico y con una gran motivación por sumarse al plantel de la Selección.

“Jugar un Mundial para un jugador de fútbol es lo máximo. Se me vienen muchos recuerdos de mi carrera y de mi vida. Estoy con mucha ilusión, son muchos años con este grupo y la ilusión es máxima”, admitió Gio Lo Celso.

messi mastantuono 1 Mastantuono saludaba a Messi.

La ilusión de Franco Mastantuono de estar en la lista definitiva de la Selección argentina

"Tenía ganas de estar acá. ¿Sobre la convocatoria? Estoy un poco nervioso, pero siempre es lindo cuando pasan estas cosas. Fue una temporada difícil, pero se extrañó mucho y seguramente el año que viene va a ser mucho mejor", dijo el ex de River y el actual jugador de Real Madrid Franco Mastantuono.