Nahuel Ulariaga en su vuelta como titular en Godoy Cruz les dio otra alegría a los hinchas en el Gambarte

Nahuel Ulariaga reconoció: "La verdad que disfruto mucho de hacer goles con esta camiseta y sobre todo en esta cancha. Tuvimos un gran rendimiento en los noventa minutos y quedó reflejado en el resultado que obtuvimos".

"Nos sentimos con mucha confianza, estamos muy bien como equipo, esperemos seguir por este buen camino en los próximos partidos", agregó el jugador.

Pino- Ulariaga. Nahuel Ulariaga festeja abrazado con Martín Pino.

La buena dupla que hace Ulariaga con Martín Pino

Nahuel Ulariaga habló de su compañero en ataque Martín Pino, ya que hay una buena relación en lo humano y en lo futbolístico. " Tengo un aprecio muy importante por Martín, y me pone muy contento sus goles, está pasando por un gran momento, nos conocemos desde hace varios años. Me siento muy cómodo jugando con él, ya que le da mucho a este equipo con el gran trabajo que hace; siempre para los delanteros es muy lindo convertir y que el equipo gane", dijo.

Embed - La felicidad de Nahuel Ulariaga por el triunfo de Godoy Cruz y por su tercel gol en el torneo.

Nahuel Ulariaga y la gran racha que tiene el Tomba de local

Nahuel Ulariaga destacó la gran racha que tiene el Bodeguero de local, donde está invicto, con cuatro triunfos y cuatro empates. "Estamos felices por este partido que hicimos frente a All Boys, venimos haciendo muy buenos partidos de local. El desafío que tenemos es poder hacerlo en condición de visitante", afirmó.