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Nahuel Ulariaga en su vuelta como titular en Godoy Cruz les dio otra alegría a los hinchas en el Gambarte

Nahuel Ulariaga fue una de las figuras de Godoy Cruz este domingo. Fue autor de un gol en la contundente victoria contra All Boys por 4 a 0 en el Gambarte

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nahuel Ulariaga fue una de las figuras de Godoy Cruz, en el contundente triunfo ante All Boys en el Gambarte.

Nahuel Ulariaga fue una de las figuras de Godoy Cruz, en el contundente triunfo ante All Boys en el Gambarte.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Godoy Cruz logró una contundente goleada ante All Boys por 4 a 0 este domingo en el Feliciano Gambarte, en su mejor producción futbolística en el torneo de la Primera Nacional. Nahuel Ulariaga fue una de las figuras del Tomba, ya que marcó el cuarto gol con una gran definición y llegó a tres tantos en este torneo.

Los tres goles que marcó Ulariaga en este certamen fueron en el Feliciano Gambarte, el primero fue ante Ferro, luego le marcó a Acassuso y ahora ante All Boys anotó el tercero del equipo, en su vuelta al Bodeguero como titular.

Nahuel Ulariaga Godoy Cruz 2-
El negro Nahuel Ulariaga marc&oacute; el cuarto gol del Tomba.

El negro Nahuel Ulariaga marcó el cuarto gol del Tomba.

Nahuel Ulariaga reconoció: "La verdad que disfruto mucho de hacer goles con esta camiseta y sobre todo en esta cancha. Tuvimos un gran rendimiento en los noventa minutos y quedó reflejado en el resultado que obtuvimos".

"Nos sentimos con mucha confianza, estamos muy bien como equipo, esperemos seguir por este buen camino en los próximos partidos", agregó el jugador.

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Nahuel Ulariaga festeja abrazado con Mart&iacute;n Pino.

Nahuel Ulariaga festeja abrazado con Martín Pino.

La buena dupla que hace Ulariaga con Martín Pino

Nahuel Ulariaga habló de su compañero en ataque Martín Pino, ya que hay una buena relación en lo humano y en lo futbolístico. " Tengo un aprecio muy importante por Martín, y me pone muy contento sus goles, está pasando por un gran momento, nos conocemos desde hace varios años. Me siento muy cómodo jugando con él, ya que le da mucho a este equipo con el gran trabajo que hace; siempre para los delanteros es muy lindo convertir y que el equipo gane", dijo.

Embed - La felicidad de Nahuel Ulariaga por el triunfo de Godoy Cruz y por su tercel gol en el torneo.

Nahuel Ulariaga y la gran racha que tiene el Tomba de local

Nahuel Ulariaga destacó la gran racha que tiene el Bodeguero de local, donde está invicto, con cuatro triunfos y cuatro empates. "Estamos felices por este partido que hicimos frente a All Boys, venimos haciendo muy buenos partidos de local. El desafío que tenemos es poder hacerlo en condición de visitante", afirmó.

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