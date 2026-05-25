Coudet se descontroló, el árbitro lo expulsó y ahora recibirá una dura sanción

Se trató, sin dudas, de una final más que especial y el entrenador del Millonario lo sabía; es por eso que Coudet estalló cuando el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó el penal por la mano de Lautaro Rivero al consultarlo en el VAR que representó el primer paso para el principio del fin.

Embed EL CHACHO COUDET Y TODO RIVER MUY ENOJADOS CON YAEL FALCÓN PÉREZ.



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Y, después, no se pudo contener al recibir el tercer gol, lo que desató la ira del DT que expresó una seguidilla de insultos que culminó con una tarjeta roja con su nombre.

Yael Falcón Pérez Yael Falcón Pérez revisó el VAR y Chacho Coudet lo sufrió.

Coudet vio la tarjeta roja y aguarda su sanción

El colegiado Falcón Pérez redactó un informe lapidario y Eduardo Coudet recibiría cuatro fechas de sanción, eso significa que por la cantidad de partidos tendrá que ser de cumplimiento efectivo.

Aunque por el momento la dirigencia de River espera a que se confirme esta decisión, todo indica que el entrenador se perderá las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura.

De esta manera no podrá estar en el banco de suplentes en los siguientes partidos:

local vs. Barracas.

visitante vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.

local vs. Rosario Central.

visitante vs. Tigre.

River - Blooming Chacho Coudet recibirá a Blooming por Copa Sudamericana en un Estadio Monumental repleto.

Coudet jugará por Copa Sudamericana en el Estadio Monumental

Qué fiesta se habría vivido en los entrenamientos de River previos al compromiso por la fecha 6 de la Copa Sudamericana si se hubieran impuesto en la final frente a Belgrano. No obstante, ahora el panorama es muy diferente.

El Millonario recibirá en el Estadio Monumental a Blooming de Bolivia el miércoles 27 de mayo desde las 21.30 en una cancha que estará colmada por los hinchas de River quienes, sin dudas, se expresarán por lo sucedido el pasado domingo.

El equipo de Coudet ya clasificó a la siguiente ronda y el miércoles se definirá si lo hace en el primer o en el segundo puesto, lo que puede servir como un aliciente para los hinchas o para finalizar de llenar el vaso de la paciencia.