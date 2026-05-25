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¿Cuántas fecha se pierde?

Coudet se descontroló, el árbitro lo expulsó y ahora recibirá una dura sanción

Yael Falcón Pérez decidió mostrarle la tarjeta roja a Eduardo Coudet cuando el entrenador explotó tras el penal sancionado en su contra

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Eduardo Coudet y un recibimiendo que puede ser hostil.

Eduardo Coudet y un recibimiendo que puede ser hostil.

Eduardo Coudet está viviendo su momento más difícil desde que es entrenador de River Plate ya que cayó frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes luego que le convirtieran dos goles en menos de tres minutos, abriendo dos viejas heridas.

Por un lado, la situación hizo recordar a cuando el Millonario cayó en la final de la Copa Libertadores 2019 luego de recibir dos goles de Gabriel Barbosa en el minuto 89 y 92; mientras que por el otro, también rememoró el descenso frente al equipo cordobés en 2011.

Eduardo Coudet
Eduardo Coudet y parte de River le reclama las decisiones al colegiado.

Eduardo Coudet y parte de River le reclama las decisiones al colegiado.

Se trató, sin dudas, de una final más que especial y el entrenador del Millonario lo sabía; es por eso que Coudet estalló cuando el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó el penal por la mano de Lautaro Rivero al consultarlo en el VAR que representó el primer paso para el principio del fin.

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Y, después, no se pudo contener al recibir el tercer gol, lo que desató la ira del DT que expresó una seguidilla de insultos que culminó con una tarjeta roja con su nombre.

Yael Falcón Pérez
Yael Falc&oacute;n P&eacute;rez revis&oacute; el VAR y Chacho Coudet lo sufri&oacute;.

Yael Falcón Pérez revisó el VAR y Chacho Coudet lo sufrió.

Coudet vio la tarjeta roja y aguarda su sanción

El colegiado Falcón Pérez redactó un informe lapidario y Eduardo Coudet recibiría cuatro fechas de sanción, eso significa que por la cantidad de partidos tendrá que ser de cumplimiento efectivo.

Aunque por el momento la dirigencia de River espera a que se confirme esta decisión, todo indica que el entrenador se perderá las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura.

De esta manera no podrá estar en el banco de suplentes en los siguientes partidos:

  • local vs. Barracas.
  • visitante vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.
  • local vs. Rosario Central.
  • visitante vs. Tigre.
River - Blooming
Chacho Coudet recibir&aacute; a Blooming por Copa Sudamericana en un Estadio Monumental repleto.

Chacho Coudet recibirá a Blooming por Copa Sudamericana en un Estadio Monumental repleto.

Coudet jugará por Copa Sudamericana en el Estadio Monumental

Qué fiesta se habría vivido en los entrenamientos de River previos al compromiso por la fecha 6 de la Copa Sudamericana si se hubieran impuesto en la final frente a Belgrano. No obstante, ahora el panorama es muy diferente.

El Millonario recibirá en el Estadio Monumental a Blooming de Bolivia el miércoles 27 de mayo desde las 21.30 en una cancha que estará colmada por los hinchas de River quienes, sin dudas, se expresarán por lo sucedido el pasado domingo.

El equipo de Coudet ya clasificó a la siguiente ronda y el miércoles se definirá si lo hace en el primer o en el segundo puesto, lo que puede servir como un aliciente para los hinchas o para finalizar de llenar el vaso de la paciencia.

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