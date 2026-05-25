El saludo de Passarella por los 125 años de River generó polémica

Tras caer contra Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura, River trató de dar vuelta la página en su 125° aniversario. Pero un posteo Daniel Passarella para saludar a la institución en su día reavivó el malestar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bocaenlinea/status/2058976413479235605&partner=&hide_thread=false El saludo de Daniel Passarella, expresidente de River .



Con 2 peculiaridades: el suéter color celeste y la botella de Fernet atrás . pic.twitter.com/UNx5HNdnBh — Boca en Linea (@Bocaenlinea) May 25, 2026

Es que el ex futbolista fue el presidente del Millonario cuando el Pirata mandó al descenso al Millo en 2011 y por ello los seguidores del elenco de Núñez lo criticaron en las redes.

Las burlas de los hinchas de Boca para River y Passarella

Tras otra derrota importante contra el elenco cordobés, las burlas de los hinchas de Boca apuntan a que el ex DT se grabó con un suéter celeste, el mismo color de la camiseta de Belgrano, aunque seguramente es una coincidencia. Es conocido por el mundo futbolero que Passarella cuando era chico era hincha del Xeneize. Por eso hubo una frase que se hizo tendencia en X: "Es el más bostero de todos nosotros".

passarella 2.jpg Passarella está en la foto con el Pato Fillol.

El saludo de Daniel Passarella para River

"El 25 de mayo es un día muy especial para mí, no sólo por la revolución de mayo, sino también por el aniversario de River Plate y mi cumpleaños número 73. Gracias a todos los que creyeron en mí y que me acompañaron. Y sigan atentos que dentro de muy poco van a entender muchas cosas", dijo el Kaiser con un tono polémico. ¿Qué habrá querido decir?.

El ex entrenador también dirigió al equipo albiceleste en el Mundial de Francia '98.