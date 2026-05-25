River publicó un video por su aniversario 125 y los hinchas estallaron de bronca

El enojo de los hinchas de River tras la final perdida

La de este lunes por la mañana fue la primera publicación que realizó River en su cuenta oficial tras la finalización del partido ante Belgrano en Córdoba.

El posteo, como no podía ser de otra manera, fue en homenaje a un nuevo aniversario de la institución. El 125 de su rica historia.

En el audiovisual aparece la figura del Beto Alonso, ídolo de River, como principal protagonista. Junto a él figura un jugador de Reserva, uno de inferiores y una jugadora del fútbol femenino.

Juntos no solamente van repasando diferentes momentos de la historia del club, sino que van también relatando una a una las oraciones del Himno del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2058865667412054345&partner=&hide_thread=false Mientras viva tu bandera, la izaremos con honor. #River125 pic.twitter.com/97Ldf2kA4w — River Plate (@RiverPlate) May 25, 2026

Pese a contar con el relato de una de las máximas glorias de la institución, los hinchas de River no ocultaron su enojo por la final perdida horas atrás.

En los comentarios de las distintas redes sociales se pudo observar a cientos de hinchas descargando su bronca contra dirigentes y jugadores por la oportunidad desperdiciada.

"Imposible celebrar este aniversario con lo de ayer, ¿A quién le venden el título de "Jugar con Grandeza"? No merecen perdón alguno", "Honor el hincha de River, el escudo de River. Ustedes mangas de sinvergüenzas, no están a la altura de este club tan inmenso" y "¿Con el mismo honor que los jugadores actuales visten nuestra gloriosa camiseta? Dsp del papelón de ayer, si no subían nada daba lo mismo", fueron algunos de los comentarios.

También estuvieron aquellos, hinchas de otros clubes (sobre todo de Boca, el rival de toda la vida), que aprovecharon para recordar tanto la derrota de este domingo como el descenso (ante el mismo rival) en 2011.