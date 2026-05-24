Día redondo para Cuti Romero: Belgrano campeón y Tottenham salvado del descenso

Ante esa situación el periodista Paul Hawksbee en Talksport manifestó irónicamente: "Buen capitán de club, entonces. No estar en el partido más importante del Tottenham desde 1976, fantástico. Fiel hasta el final, el buen Cristian. Me pondré mi camiseta de River Plate el fin de semana. Creo que es terrible. Va a ver al club del que es hincha en lugar de estar con un equipo amenazado con el descenso".

Cuti Romero Cuti Romero decidió regresar a Inglaterra y no pudo ver a Belgrano campeón.

Día redondo para Cuti Romero: Belgrano campeón y Tottenham salvado

Luego de haber manifestado su apoyo a Belgrano, Cuti Romero regresó a Inglaterra para acompañar a sus compañeros del Tottenham en el trascendental partido contra el Everton; encuentro que terminó en victoria por 1 a 0 y que condenó al West Ham al descenso.

A pesar que se especuló con su presencia en Córdoba finalmente no fue así tirando las teorías y críticas por el suelo. Romero apoyó a sus compañeros desde dentro del campo de juego, por lo que se lo puso ver gritar y celebrar el tanto convertido por el portugués João Palhinha.

Más tarde el defensor volvió a festejar ya que Belgrano ganó su primer título en la Privera División por lo que se tratará de un día histórico.

Cuti Romero en Inglaterra Cuti Romero celebró por duplicado.

Cuti Romero se recupera de su lesión

El defensor argentino está en plena recuperación de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha por lo que está siendo acompañado permanentemente por el equipo médico del conjunto inglés.

Es por eso que en la previa de la definición del Torneo Apertura es que decidió viajar a la Argentina con la luz verde del Tottenham ya que continuó su tratamiento bajo la supervisión del cuerpo médico de la Selección nacional.

Todo indica que Cristian Romero llegará en óptimas condiciones para disputar el Mundial 2026 y se sumará a la concentración encabezada por Lionel Scaloni el próximo 1 de junio en Kansas City, donde los campeones del mundo instalaron su sede de cara a la cita mundialista.