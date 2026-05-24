Inicio Ovación Fútbol Cuti Romero
Celebración por duplicado

Día redondo para Cuti Romero: Belgrano campeón y Tottenham salvado del descenso

Cuti Romero estuvo en el ojo de la tormenta porque viajó a Argentina en la previa del trascendental partido donde Tottenham se jugaba el descenso

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Cuti Romero se alejó de las polémicas y acompañó a su equipo en Inglaterra.

Cuti Romero se alejó de las polémicas y acompañó a su equipo en Inglaterra.

Cristian Romero recordará el 24 de marzo de 2026 como un día muy especial porque se trató de una jornada personal apasionante: Tottenham se jugaba el descenso mientras que Belgrano tenía la oportunidad de consagrarse campeón de la Primera División del torneo argentino por primera vez en su historia.

Embed

En la semana previa el defensor campeón del mundo viajó desde Inglaterra a Argentina lo que fue altamente criticado ya que se trata de uno de los capitanes del Tottenham y todo apuntaba a que estaría en el Estadio Mario Alberto Kempes para presenciar el partido de los Piratas.

Ante esa situación el periodista Paul Hawksbee en Talksport manifestó irónicamente: "Buen capitán de club, entonces. No estar en el partido más importante del Tottenham desde 1976, fantástico. Fiel hasta el final, el buen Cristian. Me pondré mi camiseta de River Plate el fin de semana. Creo que es terrible. Va a ver al club del que es hincha en lugar de estar con un equipo amenazado con el descenso".

Cuti Romero
Cuti Romero decidi&oacute; regresar a Inglaterra y no pudo ver a Belgrano campe&oacute;n.

Cuti Romero decidió regresar a Inglaterra y no pudo ver a Belgrano campeón.

Día redondo para Cuti Romero: Belgrano campeón y Tottenham salvado

Luego de haber manifestado su apoyo a Belgrano, Cuti Romero regresó a Inglaterra para acompañar a sus compañeros del Tottenham en el trascendental partido contra el Everton; encuentro que terminó en victoria por 1 a 0 y que condenó al West Ham al descenso.

Embed

A pesar que se especuló con su presencia en Córdoba finalmente no fue así tirando las teorías y críticas por el suelo. Romero apoyó a sus compañeros desde dentro del campo de juego, por lo que se lo puso ver gritar y celebrar el tanto convertido por el portugués João Palhinha.

Embed

Más tarde el defensor volvió a festejar ya que Belgrano ganó su primer título en la Privera División por lo que se tratará de un día histórico.

Cuti Romero en Inglaterra
Cuti Romero celebr&oacute; por duplicado.

Cuti Romero celebró por duplicado.

Cuti Romero se recupera de su lesión

El defensor argentino está en plena recuperación de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha por lo que está siendo acompañado permanentemente por el equipo médico del conjunto inglés.

Es por eso que en la previa de la definición del Torneo Apertura es que decidió viajar a la Argentina con la luz verde del Tottenham ya que continuó su tratamiento bajo la supervisión del cuerpo médico de la Selección nacional.

Todo indica que Cristian Romero llegará en óptimas condiciones para disputar el Mundial 2026 y se sumará a la concentración encabezada por Lionel Scaloni el próximo 1 de junio en Kansas City, donde los campeones del mundo instalaron su sede de cara a la cita mundialista.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas