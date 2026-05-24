Franco Colapinto logró su mejor marca histórica en la Fórmula 1 en el GP de Canadá

Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Canadá

El piloto argentino volvivó a brillar en la Fórmula 1 ya que largó décimo y logró quedarse con el sexto puesto en una carrera que se caracterizó por momentos de gran tensión y de abandonos sorprendentes. Colapinto tuvo una buena gran actuación con los neumáticos medios quedando cerca del pelotón que lideraba en el circuito Gilles Villeneuve.

La lucha por la punta la protagonizaron durante varias vueltas los pilotos de Mercedes que tuvieron destinos muy diferentes. Mientras que George Russel tuvo que abandonar en la vuelta 30 por un problema con su motor, Andrea Kimi Antonelli se quedó con el primer puesto en una carrera sin fisuras.

Frente al Virtual Safety Car Colapinto ingresó a boxes para cambiar a neumáticos duros y aunque en un momento pisó el pasto tras perder levemente el control, logró continuar sin inconvenientes a pesar de haber tocado uno de los muros de contención.

En cuanto al podio, quedó conformado de la siguiente manera: Andrea Kimi Antonelli, Lexis Hamilton y Max Verstappen.

Franco Colapinto El próximo desafío de Franco Colapinto es el GP de Mónaco.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos para Alpine

La escudería francesa dejó atrás todos los problemas presentados durante el 2025 y por fin la decisión de pensar en el auto del futuro está brindando sus frutos; de esta manera Colapinto sumó puntos por tercera vez para Alpine:

GP de China: décimo puesto - 1 punto.

GP de Miami: séptima posición - 6 puntos.

GP de Canadá : sexto puesto - 8 puntos. En total durante el 2026 ha sumado 15 puntos.

: sexto puesto - 8 puntos.

Embed - ANTONELLI SE QUEDÓ CON EL GP DE CANADÁ Y COLAPINTO HIZO HISTORIA TRAS TERMINAR 6° | Fórmula 1

El calendario indica que el próximo desafío de Franco Colapinto será en el GP de Mónaco que se realizará a partir de l 7 de junio; en 2025 el argentino finalizó 13 aunque el actual monoplaza viene presentando mejores rendimientos que el anterior.

Posiciones del GP de Canadá con Franco Colapinto sexto

Kimi Antonelli (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Isack Hadjar (Red Bull). Franco Colapinto (Alpine). Liam Lawson (RB). Pierre Gasly (Alpine). Carlos Sainz (Williams). Ollie Bearman (Haas). Oscar Piastri (McLaren). Nico Hülkenberg (Audi). Gabriel Bortoleto (Audi). Esteban Ocon (Haas). Lance Stroll (Aston Martin). Valtteri Bottas (Cadillac).