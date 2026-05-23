Franco Colapinto largará desde el 10° puesto en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

Franco Colapinto larga 10° y George Russell desde la pole position

La pole position fue para George Russell, que registró un tiempo de 1' 12'' 578/100, y segundo quedó su coequiper Kimi Antonelli (+068/1000). Tercero fue Lando Norris (+151/1000) y cuarto Oscar Piastri (+203/1000), ambos con McLaren.

El Gran Premio de Canadá tendrá su carrera principal este domingo, desde las 17 -hora argentina- y se podrá ver por Fox Sports y las plataforma Disney+ Premium y F1 TV.