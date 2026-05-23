Logrando superar los dos cortes en las tandas iniciales -Q1 y Q2- Franco Colapinto y su Alpine lograron regularidad en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, y lograron estar en las posiciones "puntuables", y este domingo, a las 17 hora argentina- largará desde el 10° cajón.
Franco Colapinto largará desde el 10° puesto en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto, del equipo Alpine, consiguió estar entre los 10 mejores tiempos en la prueba de clasificación del Gran Premio de Canadá
En la Clasificación del Gran Premio de Canadá, donde dominaron los Mercedes por delante de los McLaren, Colapinto logró cronometrar un mejor tiempo de 1 minuto 13 segundos y 697 milésimas (1' 13'' 697/1000). El compañero del pilarense, el francés Pierre Gasly, quedó con el 14° tiempo (1' 14'' 187/1000).
Franco Colapinto larga 10° y George Russell desde la pole position
La pole position fue para George Russell, que registró un tiempo de 1' 12'' 578/100, y segundo quedó su coequiper Kimi Antonelli (+068/1000). Tercero fue Lando Norris (+151/1000) y cuarto Oscar Piastri (+203/1000), ambos con McLaren.
El Gran Premio de Canadá tendrá su carrera principal este domingo, desde las 17 -hora argentina- y se podrá ver por Fox Sports y las plataforma Disney+ Premium y F1 TV.