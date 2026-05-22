En lo que fue una accidentado día de inicio de acciones en la 5ª carrera de la temporada, Franco Colapinto y su Alpine tuvieron serios problemas propios y no pudieron dar más que algunas vueltas antes de tener que abandonar la actividad y entrar a boxes.
Mal inicio para Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá: no pudo girar en el primer ensayo libre
Por problemas mecánicos Franco Colapinto no participó del ensayo libre del GP de Canadá. Alpine trabaja para poder correr la clasificación Sprint
Este viernes comenzó la grilla de actividades del Gran Premio de Canadá, que se corre en el circuito Gilles Villeneuve, con la primera Práctica Libre. Con varias banderas rojas por accidentes en pista, Colapinto comenzó a tener problemas en su A526.
Primero manifestó por radio a los mecánicos tener problemas con el acelerador por la radio del equipo. Alpine informó posteriormente de una falla eléctrica en la unidad de potencia.
De cara a la Clasificación para la Carrera Sprint, el equipo técnico trabaja a destajo para poder llegar en condiciones a esta instancia a las 17.30 -hora argentina- buscando poder competir en la "carrera corta" que tiene largada programada para este sábado a las 13.
Buen andar de los Mercedes en la FP1 del Gran Premio de Canadá
Quienes sacaron buen provecho de esta FP1 (Free Practice 1) fueron los Mercedes, que dominaron en la pista y lograron los dos mejores tiempos. Kimi Antonelli registró un mejor tiempo en las 33 vueltas que completó de 1 minuto 13 segundos y 402 milésimas (1' 13'' 402/1000). Muy cerca estuvo su coequiper George Russell (+0'' 142/1000 sobre 35 giros). En tercer lugar se encolumnó la Ferrari de Lewis Hamilton (+0'' 774/1000 en 36 vueltas).
En tanto al compañero de Colapinto en el equipo Alpine Pierre Gasly tampoco le fue muy bien. No encontró un andar regular en la gran cantidad de banderas rojas que se registraron, y logró el 16° tiempo de este viernes, (+3'' 407/1000) luego de intentar en 29 giros.
La páctica estuvo signada por las banderas rojas que obligaron los accidentes de Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams) y Esteban Ocon (Hass).