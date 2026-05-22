Mal inicio para Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá: no pudo girar en el primer ensayo libre

De cara a la Clasificación para la Carrera Sprint, el equipo técnico trabaja a destajo para poder llegar en condiciones a esta instancia a las 17.30 -hora argentina- buscando poder competir en la "carrera corta" que tiene largada programada para este sábado a las 13.

automovilismo-formula 1-canada-kimi antonelli-fp1 Kimi Antenelli y los Mercedes dominaron en la jornada de prácticas libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

Buen andar de los Mercedes en la FP1 del Gran Premio de Canadá

Quienes sacaron buen provecho de esta FP1 (Free Practice 1) fueron los Mercedes, que dominaron en la pista y lograron los dos mejores tiempos. Kimi Antonelli registró un mejor tiempo en las 33 vueltas que completó de 1 minuto 13 segundos y 402 milésimas (1' 13'' 402/1000). Muy cerca estuvo su coequiper George Russell (+0'' 142/1000 sobre 35 giros). En tercer lugar se encolumnó la Ferrari de Lewis Hamilton (+0'' 774/1000 en 36 vueltas).

En tanto al compañero de Colapinto en el equipo Alpine Pierre Gasly tampoco le fue muy bien. No encontró un andar regular en la gran cantidad de banderas rojas que se registraron, y logró el 16° tiempo de este viernes, (+3'' 407/1000) luego de intentar en 29 giros.

La páctica estuvo signada por las banderas rojas que obligaron los accidentes de Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams) y Esteban Ocon (Hass).