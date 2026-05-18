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Franco Colapinto en el GP de Canadá 2026: horarios, TV y cronograma de la Fórmula 1

Luego de quedar séptimo en el GP de Miami ahora Franco Colapinto buscará repetir su buen rendimiento en Canadá

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto y Pierre Gasly se preparan para ser protagonistas en Canadá.

Franco Colapinto y Pierre Gasly se preparan para ser protagonistas en Canadá.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa su marcha y el Gran Premio de Canadá se presenta como el próximo gran escenario para Franco Colapinto. Luego de un fin de semana sobresaliente en Miami el piloto argentino llega al Circuito Gilles Villeneuve con el objetivo firme de seguir sumando puntos y superando metas en la máxima categoría del automovilismo.

La expectativa en Argentina se mantiene en lo más alto tras confirmarse el rendimiento ascendente del monoplaza de la escudería Alpine.

Con el apoyo de su equipo y un historial reciente que lo respalda, el oriundo de Pilar buscará aprovechar las características técnicas del trazado de Montreal para continuar su racha positiva en un campeonato que no da tregua a los competidores.

Franco Colapinto
Franco Colapinto tuvo actividad fuera de las pistas en la previa del GP de Canadá.

Franco Colapinto tuvo actividad fuera de las pistas en la previa del GP de Canadá.

Cronograma completo de Franco Colapinto en Canadá

La actividad oficial en Montreal comenzará el viernes 22 de mayo con una agenda compacta debido al formato Sprint. A las 13.30 horas (horario de Argentina) se pondrán en marcha las Prácticas Libres 1, la única sesión de entrenamiento del fin de semana, mientras que por la tarde, desde las 17.30 horas, se llevará a cabo la Clasificación Sprint para determinar la parrilla de largada de la carrera corta.

El sábado 23 de mayo la acción en pista se duplicará con dos eventos de alta relevancia para los pilotos. A las 13 se disputará la Carrera Sprint, la cual otorgará las primeras unidades del fin de semana, y posteriormente, a las 17, llegará el turno de la Clasificación tradicional, la instancia definitiva que ordenará la salida para la competencia del domingo.

El cierre del Gran Premio de Canadá tendrá lugar el domingo 24 de mayo con la carrera principal, programada para las 17 en Argentina.

GP de Canadá
Así es la pista que recorrerá Franco Colapinto.

Así es la pista que recorrerá Franco Colapinto.

Dónde ver en TV a Franco Colapinto en la F1

Los fanáticos del automovilismo podrán seguir cada una de estas instancias en directo a través de la plataforma de streaming Disney+ y con la televisación de Fox Sports, acompañando al piloto de Pilar en su búsqueda por continuar mejorando sus tiempos en la máxima categoría.

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