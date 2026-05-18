Franco Colapinto en el GP de Canadá 2026: horarios, TV y cronograma de la Fórmula 1

Franco Colapinto Franco Colapinto tuvo actividad fuera de las pistas en la previa del GP de Canadá.

Cronograma completo de Franco Colapinto en Canadá

La actividad oficial en Montreal comenzará el viernes 22 de mayo con una agenda compacta debido al formato Sprint. A las 13.30 horas (horario de Argentina) se pondrán en marcha las Prácticas Libres 1, la única sesión de entrenamiento del fin de semana, mientras que por la tarde, desde las 17.30 horas, se llevará a cabo la Clasificación Sprint para determinar la parrilla de largada de la carrera corta.

El sábado 23 de mayo la acción en pista se duplicará con dos eventos de alta relevancia para los pilotos. A las 13 se disputará la Carrera Sprint, la cual otorgará las primeras unidades del fin de semana, y posteriormente, a las 17, llegará el turno de la Clasificación tradicional, la instancia definitiva que ordenará la salida para la competencia del domingo.

El cierre del Gran Premio de Canadá tendrá lugar el domingo 24 de mayo con la carrera principal, programada para las 17 en Argentina.

GP de Canadá Así es la pista que recorrerá Franco Colapinto.

Dónde ver en TV a Franco Colapinto en la F1

Los fanáticos del automovilismo podrán seguir cada una de estas instancias en directo a través de la plataforma de streaming Disney+ y con la televisación de Fox Sports, acompañando al piloto de Pilar en su búsqueda por continuar mejorando sus tiempos en la máxima categoría.