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¿Se viste de negro?

Con estilo y elegancia: así se vería el monoplaza de Colapinto con la llegada de un nuevo sponsor a Alpine

El color rosa puede llegar a quedar en la historia, por lo que Franco Colapinto podría lucirse con un glamoroso negro y oro

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto tendrá un nuevo sponsor para la próxima temporada.

Franco Colapinto tendrá un nuevo sponsor para la próxima temporada.

El vínculo entre Alpine y BWT finaliza este año y todo indica que no renovarán contrato, por lo que son varias las empresas que están interesadas en sumarse a la escudería francesa para acompañar la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La que pica en punta es Gucci, casa de moda de lujo italiana, que promete traer glamour y alta gama a la Fórmula 1 en un acuerdo económico millonario.

Franco Colapinto - 43
Franco Colapinto est&aacute; mejorando su rendimiento en la F1.

Franco Colapinto está mejorando su rendimiento en la F1.

Cuánto dinero debe invertir Gucci para ser sponsor de Franco Colapinto

Ser patrocinador principal de una escudería de la Fórmula 1 representa ser el socio comercial más importante del equipo y los colores emblemáticos de cada empresa pasan a ser también los del monoplaza, del mono de carreras de los pilotos y protagonista en las redes sociales.

Para concretarlo Gucci tendrá que invertir un rango de 45 a 55 millones de dólares anuales, teniendo en cuenta que Alpine se encuentra en una franja entre media y alta de la grilla durante el 2026.

Según informó Carburando, sitio web especializado en los motores, la empresa italiana recibirá a cambio un paquete de patrocinio que incluye:

  • logo ubicado en las zonas más importantes del monoplaza: laterales, airbox y ala trasera.
  • integración total en la indumentaria del equipo.
  • presencia en boxes, previa y posteriores a las competencias.
  • explotación de la marca en las redes sociales.
  • campañas publicitarias en conjunto.
  • exposición en transmisiones y contenidos digitales.
  • acceso a la hospitalidad VIP en los Grandes Premios.
Gucci - Colapinto
&iquest;Lo ves a Colapinto vestido de Gucci?

¿Lo ves a Colapinto vestido de Gucci?

Así se vería el monoplaza de Franco Colapinto con la llegada de un nuevo sponsor a Alpine

Gucci y Alpine tendrán que sentarse a negociar para que se pueda efectivizar la llegada de la firma italiana a la Fórmula 1 donde tendrán que evaluar la duración del contrato, un detalle fundamental teniendo en cuenta que si Franco Colapinto y Pierre Gasly pueden llevar a la escudería francesa a los primeros lugares los montos pueden variar.

Gucci - Alpine
Los posibles modelos del monoplaza de Franco Colapinto.

Los posibles modelos del monoplaza de Franco Colapinto.

Es así que si establecen un contrato largo los valores serán más estables, mientras que si se trata de arreglos cortos los importes pueden cambiar drásticamente de una temporada a otra.

Gucci - Alpine
As&iacute; lucir&iacute;a el monoplaza de Franco Colapinto si Gucci llega a Alpine.

Así luciría el monoplaza de Franco Colapinto si Gucci llega a Alpine.

Por el momento Alpine no se ha manifestado al respecto cubriendo con un manto de misterio sobre qué empresa quedará como patrocinador principal luego que BWT finalice su vínculo a fin de año.

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