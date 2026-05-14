Con estilo y elegancia: así se vería el monoplaza de Colapinto con la llegada de un nuevo sponsor a Alpine

Cuánto dinero debe invertir Gucci para ser sponsor de Franco Colapinto

Ser patrocinador principal de una escudería de la Fórmula 1 representa ser el socio comercial más importante del equipo y los colores emblemáticos de cada empresa pasan a ser también los del monoplaza, del mono de carreras de los pilotos y protagonista en las redes sociales.

Para concretarlo Gucci tendrá que invertir un rango de 45 a 55 millones de dólares anuales, teniendo en cuenta que Alpine se encuentra en una franja entre media y alta de la grilla durante el 2026.

Según informó Carburando, sitio web especializado en los motores, la empresa italiana recibirá a cambio un paquete de patrocinio que incluye:

logo ubicado en las zonas más importantes del monoplaza: laterales, airbox y ala trasera.

integración total en la indumentaria del equipo.

presencia en boxes, previa y posteriores a las competencias.

explotación de la marca en las redes sociales.

campañas publicitarias en conjunto.

exposición en transmisiones y contenidos digitales.

acceso a la hospitalidad VIP en los Grandes Premios.

Gucci - Colapinto ¿Lo ves a Colapinto vestido de Gucci?

Así se vería el monoplaza de Franco Colapinto con la llegada de un nuevo sponsor a Alpine

Gucci y Alpine tendrán que sentarse a negociar para que se pueda efectivizar la llegada de la firma italiana a la Fórmula 1 donde tendrán que evaluar la duración del contrato, un detalle fundamental teniendo en cuenta que si Franco Colapinto y Pierre Gasly pueden llevar a la escudería francesa a los primeros lugares los montos pueden variar.

Gucci - Alpine Los posibles modelos del monoplaza de Franco Colapinto.

Es así que si establecen un contrato largo los valores serán más estables, mientras que si se trata de arreglos cortos los importes pueden cambiar drásticamente de una temporada a otra.

Gucci - Alpine Así luciría el monoplaza de Franco Colapinto si Gucci llega a Alpine.

Por el momento Alpine no se ha manifestado al respecto cubriendo con un manto de misterio sobre qué empresa quedará como patrocinador principal luego que BWT finalice su vínculo a fin de año.