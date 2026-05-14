Con estilo y elegancia: así se vería el monoplaza de Colapinto con la llegada de un nuevo sponsor a Alpine

El vínculo entre Alpine y BWT finaliza este año y todo indica que no renovarán contrato, por lo que son varias las empresas que están interesadas en sumarse a la escudería francesa para acompañar la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly.
El color rosa puede llegar a quedar en la historia, por lo que Franco Colapinto podría lucirse con un glamoroso negro y oro
El vínculo entre Alpine y BWT finaliza este año y todo indica que no renovarán contrato, por lo que son varias las empresas que están interesadas en sumarse a la escudería francesa para acompañar la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly.
La que pica en punta es Gucci, casa de moda de lujo italiana, que promete traer glamour y alta gama a la Fórmula 1 en un acuerdo económico millonario.
Ser patrocinador principal de una escudería de la Fórmula 1 representa ser el socio comercial más importante del equipo y los colores emblemáticos de cada empresa pasan a ser también los del monoplaza, del mono de carreras de los pilotos y protagonista en las redes sociales.
Para concretarlo Gucci tendrá que invertir un rango de 45 a 55 millones de dólares anuales, teniendo en cuenta que Alpine se encuentra en una franja entre media y alta de la grilla durante el 2026.
Según informó Carburando, sitio web especializado en los motores, la empresa italiana recibirá a cambio un paquete de patrocinio que incluye:
Gucci y Alpine tendrán que sentarse a negociar para que se pueda efectivizar la llegada de la firma italiana a la Fórmula 1 donde tendrán que evaluar la duración del contrato, un detalle fundamental teniendo en cuenta que si Franco Colapinto y Pierre Gasly pueden llevar a la escudería francesa a los primeros lugares los montos pueden variar.
Es así que si establecen un contrato largo los valores serán más estables, mientras que si se trata de arreglos cortos los importes pueden cambiar drásticamente de una temporada a otra.
Por el momento Alpine no se ha manifestado al respecto cubriendo con un manto de misterio sobre qué empresa quedará como patrocinador principal luego que BWT finalice su vínculo a fin de año.