Malas noticias para River: Santiago Beltrán, afuera para el próximo partido

De gran presente en River, el arquero Beltrán tendrá que dejar los tres palos para el encuentro que el Millonario afrontará el próximo miércoles ante Bragantino en el Monumental debido a la expulsión que sufrió ante Carabobo la pasada fecha de Copa Sudamericana.

Santigo Beltrán, la gran baja de River para Copa Sudamericana

Santiago Beltrán fue expulsado en el encuentro ante Carabobo, válido por la cuarta fecha de Copa Sudamericana, luego de una falta sobre Joshuan Berríos. La acción fue primeramente castigada con tarjeta amarilla por el juez principal Derlis López pero luego, a instancias del VAR, se determinó que era tarjeta roja por tratarse de la interrupción de una "ocasión manifiesta de gol".