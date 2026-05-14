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Malas noticias para River: Santiago Beltrán, afuera para el próximo partido

Luego de clasificar a semifinales de Apertura, River recibió la mala noticia de que Santiago Beltrán no podrá atajar en el próximo partido del Millonario

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Santiago Beltrán no podrá atajar en River en el próximo partido de Copa Sudamericana. 

Santiago Beltrán no podrá atajar en River en el próximo partido de Copa Sudamericana. 

River recibió una mala noticia luego de haber clasificado a semifinales del Torneo Apertura, tras vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental. En carrera también en Sudamericana, el Millonario tendrá que rediagramar el equipo debido a que no podrá contar con Santiago Beltrán.

De gran presente en River, el arquero Beltrán tendrá que dejar los tres palos para el encuentro que el Millonario afrontará el próximo miércoles ante Bragantino en el Monumental debido a la expulsión que sufrió ante Carabobo la pasada fecha de Copa Sudamericana.

Santigo Beltrán, la gran baja de River para Copa Sudamericana

Santiago Beltrán fue expulsado en el encuentro ante Carabobo, válido por la cuarta fecha de Copa Sudamericana, luego de una falta sobre Joshuan Berríos. La acción fue primeramente castigada con tarjeta amarilla por el juez principal Derlis López pero luego, a instancias del VAR, se determinó que era tarjeta roja por tratarse de la interrupción de una "ocasión manifiesta de gol".

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La expulsi&oacute;n de Santiago Beltr&aacute;n ante Carabobo en Copa Sudamericana.&nbsp;

La expulsión de Santiago Beltrán ante Carabobo en Copa Sudamericana.

Los dirigentes de River elevaron un reclamo a CONMEBOL para intentar revertir el fallo pero, el ente madre del fútbol sudamericano, rechazó la apelación y ratificó la decisión del árbitro principal del encuentro. Desde Núñez argumentaron que había un error reglamentario en la sanción ya que consideraban que el guardametas no era el último hombre en la jugada. Sin embargo, la entidad no dio lugar y Santiago Beltrán no podrá estar presente en el arco del Millonario en el duelo ante Bragantino.

Quién reemplazará a Santiago Beltrán

El apuntado para reemplazar a Santiago Beltrán es Franco Armani, ya recuperado de la fibrosis en el tendón de Aquiles que lo tuvo a maltraer desde inicios de este año. Ante Bragantino podría ser el último partido del campeón del mundo ya que varios rumores apuntan a que Armani volvería a Atlético Nacional en el próximo mercado de pases.

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