¿Scaloni lo lleva al Mundial?: el Colo Barco marcó un gol en el triunfo de Racing de Estrasburgo

La conquista se produjo a los nueve minutos del primer tiempo y significó el 1-0 parcial del equipo ganador. Sin embargo, el local reaccionó rápidamente y empató a través de Ludovic Ajorque. Luego Sebastián Nanasi le dio el triunfo al conjunto del ex Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2054612254067195930&partner=&hide_thread=false GOL DE VALENTÍN BARCO EN EL RACING DE ESTRASBURGO. pic.twitter.com/T2tDFXh5SS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 13, 2026

El Colo Barco marcó su tercer gol en la temporada

Barco marcó su tercer gol en la temporada, con anotaciones repartidas entre la liga francesa y la Conference League.

El ex defensor de Boca, de 21 años, continúa consolidándose en Strasbourg y sumando participación ofensiva en el equipo francés.

El Colo Barco pelea por un lugar en el Mundial 2026

El jugador argentino lucha por un lugar en el equipo que orienta Lionel Scaloni para ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El mediocampista integra la prelista del elenco nacional y sueña con jugar su primera Copa del Mundo.

Tras la confirmación de los 55 futbolistas que integran la prelista mundialista de Scaloni, Valentín Barco tiene grandes chances de ir al Mundial, según dijo el Diario Infobae. Los mediocampistas que estarían en la cita en Estados Unidos, México y Canadá serían Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Valentín Barco, Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González.