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¿Scaloni lo lleva al Mundial?: el Colo Barco marcó un gol en el triunfo de Racing de Estrasburgo

Valentín Barco marcó un gol en el triunfo de Racing de Estrasburgo ante Brest por la fecha 29 de la Ligue 1. El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni toma nota

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Colo Barco suma puntos para ir al Mundial.

El Colo Barco suma puntos para ir al Mundial.

El defensor de Boca Valentín Barco le dio una buena noticia al entrenador de laSelección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, Lionel Scaloni, de cara al Mundial 2026. El Colo marcó un gol este miércoles en el triunfo por 2-1 de Racing de Estrasburgo ante Brest, de visitante. por la fecha 29 de la Ligue 1.

El argentino abrió el marcador para Racing de Estrasburgo en el estadio Stade Francis-Le Blé tras aparecer dentro del área y definir de zurda luego de una buena jugada en ofensiva del conjunto visitante.

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Barco marc&oacute; un gol.

Barco marcó un gol.

La conquista se produjo a los nueve minutos del primer tiempo y significó el 1-0 parcial del equipo ganador. Sin embargo, el local reaccionó rápidamente y empató a través de Ludovic Ajorque. Luego Sebastián Nanasi le dio el triunfo al conjunto del ex Boca.

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El Colo Barco marcó su tercer gol en la temporada

Barco marcó su tercer gol en la temporada, con anotaciones repartidas entre la liga francesa y la Conference League.

El ex defensor de Boca, de 21 años, continúa consolidándose en Strasbourg y sumando participación ofensiva en el equipo francés.

El Colo Barco pelea por un lugar en el Mundial 2026

El jugador argentino lucha por un lugar en el equipo que orienta Lionel Scaloni para ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El mediocampista integra la prelista del elenco nacional y sueña con jugar su primera Copa del Mundo.

Tras la confirmación de los 55 futbolistas que integran la prelista mundialista de Scaloni, Valentín Barco tiene grandes chances de ir al Mundial, según dijo el Diario Infobae. Los mediocampistas que estarían en la cita en Estados Unidos, México y Canadá serían Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Valentín Barco, Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González.

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