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La pésima noticia que recibió el Deportivo Maipú luego del partido con Temperley

El buen momento del Deportivo Maipú se vio opacado por la lesión de un futbolista clave en el plantel

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Un titular del Deportivo Maipú sufrió una grave lesión en el partido ante Temperley. 

Un titular del Deportivo Maipú sufrió una grave lesión en el partido ante Temperley. 

El optimismo reinaba en el Deportivo Maipú, tras la goleada 5 a 0 ante Temperley, hasta el momento en que se conoció la grave lesión de un futbolista del plantel titular. En las últimas horas, una mala noticia empañó el buen momento del Cruzado ante la baja de un jugador habitual en el esquema.

La pésima noticia que recibió el Deportivo Maipú tras la victoria ante Temperley

Luciano Arnijas es el jugador que opacó el buen momento del Deportivo Maipú. En el partido ante Temperley, el zaguero central debió ser reemplazado por Santiago Paulini tras una acción de juego. Lo que en principio parecía una dolencia de menor gravedad terminó siendo un dolor de cabeza para el Deportivo Maipú.

Maipú
Deportivo Maipú sufrirá la baja de un futbolista titular.

Deportivo Maipú sufrirá la baja de un futbolista titular.

El club confirmó este miércoles que Luciano Arnijas sufrió la ruptura de ligamentos cruzados de su pierna izquierda. Sin dudas es una baja ultra sensible para el plantel de Mariano Echeverría y para el elenco Botellero. "Sabemos de tu compromiso y tu esfuerzo. No tenemos dudas de que vas a volver más fuerte que nunca", escribió la institución en su cuenta de Instagram, brindándole su apoyo en este difícil momento.

Embed - Club Deportivo Maipú on Instagram: "#PrimeraNacional COMUNICADO OFICIAL Informamos que nuestro jugador Luciano Arnijas sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que lo obligará a atravesar su correspondiente proceso de recuperación. Sabemos de tu compromiso y tu esfuerzo. No tenemos dudas de que vas a volver más fuerte que nunca ¡Vamos, Lucho! "
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El ex Talleres de Córdoba ha sido una fija en la zaga central desde que Juan Manuel Sara era el entrenador del Deportivo Maipú, incluso en la etapa posterior a éste con Alexis Matteo como DT. Desde que se consolidó en el fondo, no faltó prácticamente ningún partido con sus apenas 23 años.

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A falta de confirmación oficial, Luciano Arnijas se habría lesionado los ligamentos cruzados en el Deportivo Maipú.

A falta de confirmación oficial, Luciano Arnijas se habría lesionado los ligamentos cruzados en el Deportivo Maipú.

Luciano Arnijas llegó a inicios de la temporada 2025 y, desde entonces, ha disputado 38 partidos con la camiseta del Cruzado. Su baja representa una importante ausencia de cara al resto del torneo, etapa en la que afrontará su recuperación al menos entre 8 y 10 meses.

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Maipú por la Primera Nacional

Deportivo Maipú vuelve a jugar el domingo 17 de mayo, a las 17, ante el Nueva Chicago de Luis García por la fecha 14 de la Primera Nacional.

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