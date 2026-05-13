La pésima noticia que recibió el Deportivo Maipú luego del partido con Temperley

El club confirmó este miércoles que Luciano Arnijas sufrió la ruptura de ligamentos cruzados de su pierna izquierda. Sin dudas es una baja ultra sensible para el plantel de Mariano Echeverría y para el elenco Botellero. "Sabemos de tu compromiso y tu esfuerzo. No tenemos dudas de que vas a volver más fuerte que nunca", escribió la institución en su cuenta de Instagram, brindándole su apoyo en este difícil momento.

Embed - Club Deportivo Maipú on Instagram: "#PrimeraNacional COMUNICADO OFICIAL Informamos que nuestro jugador Luciano Arnijas sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que lo obligará a atravesar su correspondiente proceso de recuperación. Sabemos de tu compromiso y tu esfuerzo. No tenemos dudas de que vas a volver más fuerte que nunca ¡Vamos, Lucho! " View this post on Instagram

El ex Talleres de Córdoba ha sido una fija en la zaga central desde que Juan Manuel Sara era el entrenador del Deportivo Maipú, incluso en la etapa posterior a éste con Alexis Matteo como DT. Desde que se consolidó en el fondo, no faltó prácticamente ningún partido con sus apenas 23 años.

Luciano Arnijas.jpeg A falta de confirmación oficial, Luciano Arnijas se habría lesionado los ligamentos cruzados en el Deportivo Maipú.

Luciano Arnijas llegó a inicios de la temporada 2025 y, desde entonces, ha disputado 38 partidos con la camiseta del Cruzado. Su baja representa una importante ausencia de cara al resto del torneo, etapa en la que afrontará su recuperación al menos entre 8 y 10 meses.

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Deportivo Maipú vuelve a jugar el domingo 17 de mayo, a las 17, ante el Nueva Chicago de Luis García por la fecha 14 de la Primera Nacional.