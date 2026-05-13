Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de Talleres: el comunicado oficial

La T despidió a Carlos Tevez

El contrato que vincula a Carlos Tevez con Talleres vence el 30 de junio, pero la eliminación en el Torneo Apertura frente al clásico rival caló hondo en los pasillos del club, por lo que la dirigencia que tiene a Andrés Fassi a la cabeza decidió no renovarle el acuerdo.

De esta manera, el ex delantero de Boca y de la Selección argentina interrumpirá su trabajo un mes y medio antes de lo estipulado; por el momento no se dio a conocer si buscará continuar dirigiendo en otro club o si se tomará unos meses de descanso.

Es así que Tevez no podrá dirigir al conjunto cordobés frente a Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina en el partido que aún no ha sido programado y se transformó en el primer técnico en la historia de Talleres en dejar su cargo tras perder con Belgrano.

Carlos Tevez - Talleres Carlos Tevez consiguió 26 puntos dejando bien parada la T en la Tabla Anual.

El comunicado oficial de Talleres tras la destitución de Carlos Tevez

Las redes oficiales de Talleres publicaron un comunicado donde le agradecieron al entrenador por su trabajo: "La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución".

"El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tévez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025. Luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado. En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año", continúa el escrito.

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Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución



El cuerpo técnico,… pic.twitter.com/jZhF9LyoD5 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 13, 2026

Además, realizaron un análisis de la vigente temporada del entrenador donde destacaron que se trató de una gestión positiva: "En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026".

La dirigencia manifestó que tras la destitución de Tevez el plantel superior quedará en manos del "Cuerpo Técnico Institucional" en miras del enfrentamiento contra Atlético Tucumán; el comunicado concluyó expresando: "Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tévez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo".