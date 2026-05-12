Belgrano eliminó a Unión y está en las semifinales del Torneo Apertura

Los arqueros, claves en el primer tiempo

El partido arrancó movido. Unión avisó primero con un cabezazo de Estigarribia a los tres minutos, pero Belgrano respondió rápido con una volea de Adrián Sporle que Matías Mansilla desvió de forma heroica contra el palo.

El propio Mansilla fue, sin dudas, la figura de esta primera etapa. El ex Estudiantes le negó también el gol a Uvita Fernández en un mano a mano y a González Metilli sobre el cierre de los primeros 45 minutos. Por el lado del Tatengue, Mauro Pittón intentó de media distancia sin éxito.

Belgrano lo liquidó en el segundo tiempo

Tras un inicio de complemento repartido, donde Thiago Cardozo también tuvo que aparecer para tapar un remate bajo de Estigarribia, el marcador finalmente se rompió:

La apertura del marcador llegó a los 24 minutos. Un córner preciso al segundo palo encontró la llegada de Adrián Sánchez, quien de cabeza puso el 1-0 haciendo inútil la estirada del arquero Mansilla.

Embed - EL PIRATA ELIMINÓ AL TATENGUE Y SE METIÓ EN SEMIFINALES DEL APERTURA | Belgrano 2-0 Unión | RESUMEN

Desde entonces Belgrano tuvo varias chances de liquidar el encuentro. Las más claras llegaron en los pies de Zelarayán y el Mudo Vázquez. Por su parte Unión buscó el empate agónico, pero Cardozo mantuvo en pie al dueño de casa respondiendo con seguridad.

De tanto ir, el Pirata dio el golpe del final ya en el quinto minuto de adición. Con el Tatengue volcado en ataque, Ramiro Hernandes aprovechó un desajuste defensivo para quedar mano a mano y definir por encima del arquero, sellando el 2-0 definitivo.

Belgrano ya está entre los cuatro mejores del torneo. Ahora espera en semifinales al ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Huracán. El sueño del campeonato sigue intacto para los dirigidos por el Ruso.