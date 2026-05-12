Tensión y corte total en el barrio Bombal: por qué se movía sola una tapa de las cloacas

Personal de Ecogas descartó que se tratara de una fuga de gas natural, por lo que las sospechas apuntaron al gas metano, un subproducto inflamable y tóxico generado por la descomposición de materia orgánica en ambientes sin oxígeno.

Embed - Tensión en el barrio Bombal: ¡Se mueve sola la tapa de las cloacas!

Aunque el metano es inodoro, suele percibirse por la mezcla con otros gases provenientes de las cloacas, lo que genera un olor similar al gas. Así lo describieron vecinos y personas que estuvieron en la zona.

Pese a la incertidumbre y el temor inicial, Bomberos resolvió mantener únicamente el corte de circulación vehicular y no fue necesario evacuar a los vecinos del barrio.

Nota en proceso.