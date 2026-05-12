Los vecinos del barrio Bombal advirtieron un fuerte olor a gas y una vibración en la tapa de una cloaca, y alarmados dieron aviso al 911. El episodio ocurrió en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Río Negro, en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz, donde Bomberos llegó rápidamente y decidió cortar el tránsito de manera preventiva.
Tensión y corte total en el barrio Bombal: por qué se movía sola una tapa de las cloacas
Bomberos, Ecogas y Aguas Mendocinas intervinieron ante un llamado al 911 por una fuga de gas. El corte total de calles es en Hipólito Yrigoyen y Río Negro
Según informaron fuentes que trabajaron en el lugar, el movimiento de la tapa cloacal se originó por una acumulación de gases en el interior del conducto. La principal incógnita era determinar qué tipo de gas provocaba la emanación y la presión que hacía vibrar la tapa.
Personal de Ecogas descartó que se tratara de una fuga de gas natural, por lo que las sospechas apuntaron al gas metano, un subproducto inflamable y tóxico generado por la descomposición de materia orgánica en ambientes sin oxígeno.
Aunque el metano es inodoro, suele percibirse por la mezcla con otros gases provenientes de las cloacas, lo que genera un olor similar al gas. Así lo describieron vecinos y personas que estuvieron en la zona.
Pese a la incertidumbre y el temor inicial, Bomberos resolvió mantener únicamente el corte de circulación vehicular y no fue necesario evacuar a los vecinos del barrio.
Nota en proceso.