DIY de hilos: cómo coser un antifaz para dormir y cuáles son sus beneficios

DIY paso a paso: cómo coser un antifaz para dormir

Para realizar este truco de costura, conviene usar telas suaves e hipoalergénicas que no generen ningún tipo de irritación en la piel, que cubran completamente los ojos y que no raspen por su porosidad.

Yo recomiendo usar raso o seda, con guata en el interior y cinta albies en los bordes. Además, lo mejor es forrar el elástico trasero con alguna tela suave que no apriete mucho la cabeza. Detalles que harán la diferencia en tu DIY.

Embed - Cómo hacer un antifaz para dormir (patrón gratis)

Para tomar la medida, puedes recurrir a algún molde de papel en internet o realizar tu propio molde. Es un truco bastante simple en el que un centímetro de más o de menos no hace la gran diferencia. Corta las telas para el DIY. Vas a necesitar dos piezas iguales que irán unidas y rellenas con guata. Primero cose una de las mitades a la porción de guada, enfrentando el relleno con el revés de tela. Luego, coloca el elástico que servirá para ajustar en los bordes, asegurándote de que quede del lado derecho de la tela. Enfrenta la tela con el elástico a la otra pieza de tela, cosiendo los derechos enfrentados y asegurándote de que el elástico quede dentro Deja un orificio sin coser para voltear en DIY. Voltea el proyecto y cierra el orificio. El antifaz ya está listo para dormir. Lo bueno es que se puede lavar semanalmente y reutilizar por mucho tiempo, ya que es resistente.

Beneficios comprobados de usar este DIY para dormir

Dormir con un antifaz puede ser muy bueno para la salud, siempre que se ajuste cómodamente a tu cara, que no te genere irritación en la piel ni te apriete demasiado.

Los antifaces para dormir pueden mejorar el sueño y la etapa REM en que se produce la mayor parte del sueño. La oscuridad también genera un aumento de melatonina, la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño.

dormir con antifaz Dormir con antifaz proporciona beneficios para la salud.

Un antifaz de tela puede generar alivio ocular, ayuda a disminuir la resequedad de los ojos y protege la vista de agentes irritantes. Un buen dormir también reduce la fatiga emocional y el estrés.