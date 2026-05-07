Inicio Sociedad DIY
Truco de hilos

Cómo arreglar una tira de mochila gastada: gracias a un DIY de costura

Si las tiras o correas de tu mochila están gastadas o a punto de cortarse, puedes recuperarlas con un DIY o truco de hilos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un DIY para recuperar tu mochila preferida. 

Un DIY para recuperar tu mochila preferida. 

Todo DIY de costura, arreglos, ropa e hilos está pensado para confeccionar prendas nuevas desde cero o arreglar prendas rotas. La costura artesanal y todo truco de costura requiere de conocimientos básicos y tutoriales para cometer la menor cantidad de errores posibles.

Recientemente se me comenzó a gastar la tira de la mochila que llevo al trabajo. Cuando esto pasa, no hay que descartar la mochila ni comprar una nueva; se puede arreglar dependiendo del nivel de rotura o desgaste.

tira de mochila
Arregla tu mochila rota en minutos.&nbsp;

Arregla tu mochila rota en minutos.

Para comenzar a coser en casa, conviene tener algunos tutoriales o DIY a mano y contar con los materiales necesarios para cada proyecto. En general, un costurero básico para cualquier truco siempre debería tener: unas tijeras de tela afiladas, agujas de diferentes medidas, hilos de colores básicos, un centimetro para medir y papeles para hacer moldes.

DIY paso a paso: cómo arreglar una mochila con las tiras gastadas

Cuando las tiras de la mochila se empiezan a gastar, es probable que tengan mucho tiempo de uso o que la cargues con mucho peso. Se puede recuperar la correa cuando está gastada o se puede arreglar cuando ya se rompió. Te dejo las dos opciones de truco.

arreglos de mochilas
Este DIY no requiere de demasiados conocimientos de costura.&nbsp;

Este DIY no requiere de demasiados conocimientos de costura.

Si la mochila está apenas gastada, como me pasó a mí, estás a tiempo de evitar un desgarro total. Para realizar este truco de costura vas a tener que conseguir un trozo de tela mochilera o cordura del mismo color o un color similar.

Recorta el pedazo de tela tomando las medidas de la correa de la mochila. Si la mochila es de un material sintético, yo recomiendo quemar apenas con un encendedor las hilachas para que no se desgarre. Cose el trozo de tela sobre la parte gastada, realizando una costura firme a mano.

Si las tiras de la mochila ya se desgarraron, lo que vas a tener que hacer es un poco más complicado. Para este DIY se necesita también tela de cordura del mismo color, unas tijeras, una pinza descosedora, hilo, aguja y encendedor.

arreglo mochila
Este DIY se puede realizar en casa y a mano.&nbsp;

Este DIY se puede realizar en casa y a mano.

Utiliza el encendedor para quemar el borde de la tira; cose el trozo de tela cubriendo todo el desgarro. Descose la costura por donde pasa la tira, en el cuerpo de la mochila, y pasa por ese orificio la manija con el arreglo. Vuelve a coser la mochila para reforzar.

Un truco para limpiar profundamente la mochila

Además de arreglar la mochila, siempre es bueno tener a mano un DIY o truco para limpiarla en profundidad.

  1. Vacía la mochila y retira todo lo que tenga en el interior. Revisa los bolsillos.
  2. Limpia las manchas o pegotes especificos con un poco de vinagre y bicarbonato.
  3. Chequea la etiqueta de lavado de la mochila.
  4. Lávala en la pileta de los platos con abundante agua tibia y detergente suave.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar