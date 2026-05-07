Cómo arreglar una tira de mochila gastada: gracias a un DIY de costura

Para comenzar a coser en casa, conviene tener algunos tutoriales o DIY a mano y contar con los materiales necesarios para cada proyecto. En general, un costurero básico para cualquier truco siempre debería tener: unas tijeras de tela afiladas, agujas de diferentes medidas, hilos de colores básicos, un centimetro para medir y papeles para hacer moldes.

DIY paso a paso: cómo arreglar una mochila con las tiras gastadas

Cuando las tiras de la mochila se empiezan a gastar, es probable que tengan mucho tiempo de uso o que la cargues con mucho peso. Se puede recuperar la correa cuando está gastada o se puede arreglar cuando ya se rompió. Te dejo las dos opciones de truco.

arreglos de mochilas Este DIY no requiere de demasiados conocimientos de costura.

Si la mochila está apenas gastada, como me pasó a mí, estás a tiempo de evitar un desgarro total. Para realizar este truco de costura vas a tener que conseguir un trozo de tela mochilera o cordura del mismo color o un color similar.

Recorta el pedazo de tela tomando las medidas de la correa de la mochila. Si la mochila es de un material sintético, yo recomiendo quemar apenas con un encendedor las hilachas para que no se desgarre. Cose el trozo de tela sobre la parte gastada, realizando una costura firme a mano.

Si las tiras de la mochila ya se desgarraron, lo que vas a tener que hacer es un poco más complicado. Para este DIY se necesita también tela de cordura del mismo color, unas tijeras, una pinza descosedora, hilo, aguja y encendedor.

arreglo mochila Este DIY se puede realizar en casa y a mano.

Utiliza el encendedor para quemar el borde de la tira; cose el trozo de tela cubriendo todo el desgarro. Descose la costura por donde pasa la tira, en el cuerpo de la mochila, y pasa por ese orificio la manija con el arreglo. Vuelve a coser la mochila para reforzar.

Un truco para limpiar profundamente la mochila

Además de arreglar la mochila, siempre es bueno tener a mano un DIY o truco para limpiarla en profundidad.