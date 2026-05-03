DIY paso a paso: cómo cambiar el puño gastado de una campera o buzo

El puño de una campera, ya sea el de los brazos o el puño de cintura, es la primera zona de esta prenda de ropa que se gasta o rompe. Esto sucede porque justamente son los puños los que rozan todo el tiempo con los muebles y objetos o se manchan con comida u otras sustancias de uso diario.

Hoy te voy a dejar un DIY de costura artesanal o truco de hilos para que puedas cambiar los puños de tu campera sin tener que descartarla o recurrir a un arreglo carisimo. Este es uno de los DIY básicos de costurera y uno de los más simples.

Paso a paso: un DIY para cambiarle los puños a una campera

Antes de comenzar con este DIY y recuperar tu ampera, vas a tener que comprar la tela de puño que reemplace a la pieza gastada. La tela de puño viene en muchísimos colores, de algodón o poliéster. Yo recomiendo llevar la campera o la prenda de ropa a la tienda de telas para ver cuál combina mejor el color.

Embed - CÓMO CAMBIAR PUÑOS DE RIB EN CAMPERA + COMO COLOCAR VOLADOS

Para empezar con el truco, vas a tener que medir el diámetro del puño descosido, es decir, sin el puño viejo. De esa medida vas a tomar dos centrimetros menos para cortar la nueva tela. Este paso del DIY es importante para lograr que el puño nuevo quede fruncido. Cose el puño nuevo tal como se muestra en el video del truco, doblando el puño enfrentando reveses y cosiendo los bordes en la mancha, introduciendo el puño en ella. Presta mucha atención al video. Para finalizar el DIY, asegúrate de que el puño haya quedado bien firme, sin ningún orificio, y refuerza la costura con un surfilado ancho.

Consejos para limpiar los puños de una campera

No basta con un DIY de costura; saber lavar los puños y eliminar el roce del día a día es crucial para que te duren más tiempo.

puños sucios No frotes mucho los puños de las camperas o buzos al lavarlos.

Para manchas cotidianas, simplemente hay que remojar los puños en una mezcla de agua con un poco de jabón blanco para ropa.

Si las manchas no salen y los puños están muy percudidos, yo aconsejo dejarlos en remojo con una mezcla de bicarbonato, agua y un chorrito de vinagre blanco.