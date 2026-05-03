DIY paso a paso: cómo cambiar el puño gastado de una campera o buzo

No hay que descartar, tirar o guardar en el fondo del armario las telas o prendas que no sabemos para qué usar. Siempre se puede buscar un DIY de costura para reutilizar ropa en casa o para crearla desde cero. Teniendo a mano un truco de cada arreglo básico de costura, vas a poder salir de apuros cuando se te rompe un bretel, los pantalones te quedan largos o el cierre se descose.
Cuando empecé a organizar la ropa de invierno y guardar las prendas de verano en la parte más alta del armario, me encontré con algunas camperas y buzos de media estación, impecables y que seguramente no venía usando las temporadas pasadas por un motivo muy claro: los puños estaban gastados.
El puño de una campera, ya sea el de los brazos o el puño de cintura, es la primera zona de esta prenda de ropa que se gasta o rompe. Esto sucede porque justamente son los puños los que rozan todo el tiempo con los muebles y objetos o se manchan con comida u otras sustancias de uso diario.
Hoy te voy a dejar un DIY de costura artesanal o truco de hilos para que puedas cambiar los puños de tu campera sin tener que descartarla o recurrir a un arreglo carisimo. Este es uno de los DIY básicos de costurera y uno de los más simples.
Paso a paso: un DIY para cambiarle los puños a una campera
Antes de comenzar con este DIY y recuperar tu ampera, vas a tener que comprar la tela de puño que reemplace a la pieza gastada. La tela de puño viene en muchísimos colores, de algodón o poliéster. Yo recomiendo llevar la campera o la prenda de ropa a la tienda de telas para ver cuál combina mejor el color.
- Para empezar con el truco, vas a tener que medir el diámetro del puño descosido, es decir, sin el puño viejo. De esa medida vas a tomar dos centrimetros menos para cortar la nueva tela. Este paso del DIY es importante para lograr que el puño nuevo quede fruncido.
- Cose el puño nuevo tal como se muestra en el video del truco, doblando el puño enfrentando reveses y cosiendo los bordes en la mancha, introduciendo el puño en ella. Presta mucha atención al video.
- Para finalizar el DIY, asegúrate de que el puño haya quedado bien firme, sin ningún orificio, y refuerza la costura con un surfilado ancho.
Consejos para limpiar los puños de una campera
No basta con un DIY de costura; saber lavar los puños y eliminar el roce del día a día es crucial para que te duren más tiempo.
Para manchas cotidianas, simplemente hay que remojar los puños en una mezcla de agua con un poco de jabón blanco para ropa.
Si las manchas no salen y los puños están muy percudidos, yo aconsejo dejarlos en remojo con una mezcla de bicarbonato, agua y un chorrito de vinagre blanco.