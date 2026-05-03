La Maratón Internacional de Mendoza 2026 tuvo como epicentro de las emociones el Parque General San Martín

Con la impecable organización de la Fundación Filípides, el recorrido combinó la exigencia habitual de este tipo de competencias con paisajes emblemáticos de Mendoza y el marco de una jornada a pleno sol, aunque con algo de viento según señalaron los especialistas.

chiapetta MIM Verónica Donoso, Ana Grasso, Oscar Trilla, Federico Chiapetta y Marcelino Tello Pérez.

Más que satisfecho también se lo vió a Federico Chiapetta, Subsecretario de Deporte de Mendoza, quien fue uno de los encargados de coronar a los ganadores entre los que sobresalieron dos locales: el malargüino Carlos Becerra y la sanmartiniana Belén Alegre, ganadores de los 42 kilómetros.

MIM 12 Carlos Becerra, el ganador de los 42k. Foto: Cristian Lozano/UNO

Con amigos, individualmente o acompañados por los diferentes grupos, los que asumieron el desafío de los 42, 21, 10 o simplemente 4k disfrutaron a pleno y se llevaron como merecido premio la medalla de finishers de una competencia que ya tiene ganado un lugar en el calendario de las más importantes del país.

MIM 9 Más de 9.000 atletas intervinieron en la competencia. Foto: Cristian Lozano/UNO

Medina y Barrios, los ganadores de los 21K

Juan Emiliano Medina y Adela Barrios fueron los ganadores de la prueba de 21 kilómetros y subieron a lo más alto del podio ubicado en los Caballitos de Marly.

Embed - Medina ganó los 21K de la MIM 2026

Carmela corrió la MIM a los 88 años

Carmela Díaz tiene 88 años y participó de los 4 kilómetros de la MIM 2026. La acompañaron sus familiares, más que orgullosos.

MIM 20

Corrió los 42K y cumplió su objetivo

Matías Aguilera es profesor de educación física y se fue feliz de la MIM 2026 porque cumplió su objetivo de bajar las 3 horas para los 42 kilómetros.

Embed - Corrió la MIM y cumplió su objetivo

Llegaron de La Rioja y San Juan, y se lo dedicaron a una amiga

Un grupo de runners de San Juan y La Rioja participaron de la MIM y le dedicaron una bandera a su amiga Salomé Hernández quien se quedó en Catamarca porque prefiere jugar al pádel.

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Postales de la Maratón Internacional de Mendoza 2026

MIM 19 Foto: Cristian Lozano/UNO

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