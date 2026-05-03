Con más de 9.000 participantes que llegaron desde distintas provincias y más de 20 países, la edición 2026 Maratón Internacional de Mendoza revolucionó la mañana de este domingo y la emoción tuvo como epicentro el Parque General San Martín.
La Maratón Internacional de Mendoza 2026 tuvo como epicentro de las emociones el Parque General San Martín
Con más de 9.000 participantes que llegaron desde distintas provincias y más de 20 países, la edición 2026 Maratón Internacional de Mendoza revolucionó la mañana de este domingo.
Desde muy temprano los atletas se reunieron allí para ser trasladados hasta las respectivas largadas ya que los 42k largaron desde el puente de Cacheuta, los 21k desde Vistalba y los 10k desde Palmares Valley, para llegar a los Caballitos de Marly, donde se vivió a pleno la fiesta de la MIM.
Con la impecable organización de la Fundación Filípides, el recorrido combinó la exigencia habitual de este tipo de competencias con paisajes emblemáticos de Mendoza y el marco de una jornada a pleno sol, aunque con algo de viento según señalaron los especialistas.
Más que satisfecho también se lo vió a Federico Chiapetta, Subsecretario de Deporte de Mendoza, quien fue uno de los encargados de coronar a los ganadores entre los que sobresalieron dos locales: el malargüino Carlos Becerra y la sanmartiniana Belén Alegre, ganadores de los 42 kilómetros.
Con amigos, individualmente o acompañados por los diferentes grupos, los que asumieron el desafío de los 42, 21, 10 o simplemente 4k disfrutaron a pleno y se llevaron como merecido premio la medalla de finishers de una competencia que ya tiene ganado un lugar en el calendario de las más importantes del país.
Medina y Barrios, los ganadores de los 21K
Juan Emiliano Medina y Adela Barrios fueron los ganadores de la prueba de 21 kilómetros y subieron a lo más alto del podio ubicado en los Caballitos de Marly.
Carmela corrió la MIM a los 88 años
Carmela Díaz tiene 88 años y participó de los 4 kilómetros de la MIM 2026. La acompañaron sus familiares, más que orgullosos.
Corrió los 42K y cumplió su objetivo
Matías Aguilera es profesor de educación física y se fue feliz de la MIM 2026 porque cumplió su objetivo de bajar las 3 horas para los 42 kilómetros.
Llegaron de La Rioja y San Juan, y se lo dedicaron a una amiga
Un grupo de runners de San Juan y La Rioja participaron de la MIM y le dedicaron una bandera a su amiga Salomé Hernández quien se quedó en Catamarca porque prefiere jugar al pádel.