Beach Vóley: los mendocinos Bautista Amieva y Maciel Bueno fueron campeones de la Cuarta Etapa Sudamericana

Bautista Amieva y Maciel Bueno fueron campeones en Paraguay

En el cuadro masculino, Bautista Amieva y Maciel Bueno comenzaron clasificando directamente a cuartos de final tras una victoria el día viernes. La batalla de la semifinal fue vibrante, y Amieva/Bueno se impusieron en el duelo ante sus compatriotas Salema/Lombardo con un marcador de 2-1 (21/18, 17/21, 15/9).

En el partido por el título, los del Valle de Uco vencieron por 2-1 a los locales Giuliano/Gonzalo (vencieron a los brasileños Jonathan/Guto por 2-0), y se coronaron campeones. Por su parte, la otra dupla argentina, Salema/Lombardo, finalizó en el cuarto puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/2048542340013346855&partner=&hide_thread=false ¡Amieva/Bueno se coronaron campeones de la Etapa Sudamericana en Paraguay!



En el cuadro femenino, Ghigliazza/Abdala consiguieron el tercer puesto



Se cierra una destacada participación argentina en esta Etapa, con los mejores resultados registrados hasta el momento pic.twitter.com/q5SRJWkuNr — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) April 26, 2026

En el cuadro femenino, las argentinas Ghigliazza/Abdala y Michel Tosi/Churín, obtuvieron una victoria y una derrota en su primera jornada de competencia, lo que les permitió clasificar a la Ronda de 12. Ambas duplas lograron triunfar en sus respectivos partidos y avanzaron a cuartos de final, instancia en la que cayeron y debieron disputar el tercer puesto. En el duelo por el bronce, se dio un nuevo cruce entre equipos argentinos, y las santafesinas Ghigliazza/Abdala se quedaron con la victoria ante Michel Tosi/Churín y subieron al podio.