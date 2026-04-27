Este fin de semana fue sumamente beneficiosa para la dupla de Beach Vóley integrada por Bautista Amieva y Maciel Bueno, que tuvieron una consagratoria actuación en Asunción del Paraguay. Los mendocinos lograron coronarse ganadores este domingo.
Beach Vóley: los mendocinos Bautista Amieva y Maciel Bueno fueron campeones de la Cuarta Etapa Sudamericana
Bautista Amieva y Maciel Bueno, de Tunuyán, ganaron la Cuarta Etapa del Circuito Sudamericano de Beach Vóley disputada en Asunción del Paraguay
Los mendocinos -de Tunuyán- Bueno- Maciel lograron ganar la Cuarta Etapa del Circuito Sudamericano de vóley de playa de la Confederación Sudamericana de Vóleibol (CSVB), en la rama masculina, disputada en Asunción, Paraguay. En dicha competencia, cuatro duplas argentinas estuvieron presentes. La rama femenina fue ganada por el dueto local Michelle/Corrales, en la mejor actuación albiceleste de la temporada.
Bautista Amieva y Maciel Bueno fueron campeones en Paraguay
En el cuadro masculino, Bautista Amieva y Maciel Bueno comenzaron clasificando directamente a cuartos de final tras una victoria el día viernes. La batalla de la semifinal fue vibrante, y Amieva/Bueno se impusieron en el duelo ante sus compatriotas Salema/Lombardo con un marcador de 2-1 (21/18, 17/21, 15/9).
En el partido por el título, los del Valle de Uco vencieron por 2-1 a los locales Giuliano/Gonzalo (vencieron a los brasileños Jonathan/Guto por 2-0), y se coronaron campeones. Por su parte, la otra dupla argentina, Salema/Lombardo, finalizó en el cuarto puesto.
En el cuadro femenino, las argentinas Ghigliazza/Abdala y Michel Tosi/Churín, obtuvieron una victoria y una derrota en su primera jornada de competencia, lo que les permitió clasificar a la Ronda de 12. Ambas duplas lograron triunfar en sus respectivos partidos y avanzaron a cuartos de final, instancia en la que cayeron y debieron disputar el tercer puesto. En el duelo por el bronce, se dio un nuevo cruce entre equipos argentinos, y las santafesinas Ghigliazza/Abdala se quedaron con la victoria ante Michel Tosi/Churín y subieron al podio.