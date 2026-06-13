La Selección Argentina de Vóley, sin Agustín Loser, buscará revertirlas derrotas en la VNL

El debut del pasado miércoles (10), fue derrota contra Serbia por 3-1, con parciales de 23-25, 20-25, 27-25 y 24-26. Los de Dileo fueron: Luciano De Cecco (1), Germán Gómez (5), Nicolás Zerba (-), Joaquín Gallego (5), Jan Martínez (6), Luciano Vicentín (17), Franco Massimino (L). Ingresaron: Tomás López (-), Manuel Armoa (13), Matías Sánchez (1), Martín Ramos (3), y Fausto Díaz (14).

Posteriormente, este viernes a la noche fue derrota en sets corridos (3-0) contra Irán, con parciales de 23-25, 19-25 y 23-25. El máximo anotador del partido fue el iraní Haji, con 22 puntos. En la Selección Argentina, Fausto Díaz y Germán Gómez se llevaron el mayor puntaje con 12 y 11 puntos respectivamente.

Argentina jugó con Matías Sánchez (2), Germán Gómez (11), Luciano Vicentín (10), Fausto Díaz (12), Nicolás Zerba (4), Joaquín Gallego (6), Franco Massimino (L). Ingresaron: Luciano De Cecco (0), Ignacio Luengas (0), Manuel Armoa (0), Martín Ramos (2), y Jan Martínez (0).

Luego del duelo de este sábado contra Serbia, la Selección Argentina de Vóley cerrará su participación en esta primera semana de competencia, el domingo, a las 18, contra Brasil.

El segundo week de la VNL se jugará en la ciudad de Gliwice, Polonia. Allí argentina debutará el 24 de este mes abte Alemania. El 26 enfrentará a China, al día siguiente a TUrquía, y cierra el 28 ante el local, Polonia.