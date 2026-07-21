Una de las carreras más importantes del turf argentino, y la principal del interior, el Clásico Santo Patrono Santiago, se corre este sábado, dentro de las celebraciones patronales de nuestra provincia. Esta será la edición número 71 de esta tradicional prueba que se disputa sobre 2.200 metros en la pista del Hipódromo de Mendoza, en Godoy Cruz.
La 71ª edición del Clásico Santo Patrono Santiago se disputa en el Hipódromo de Mendoza
Este sábado se corre en el Hipódromo de Mendoza el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago. De ocho inscriptos se destaca el ganador del Vendimia, Endo Verde
El Santo Patrono será la 10ª y última carrera de un atractivo programa de competencias que tendrá inicio a las 10. Están programadas para esta, la octava reunión de la temporada, siete carreras de larga distancia y tres cuadreras con lo mejor del "turf chacarero".
El Clásico Santo Patrono Santiago con gateras de lujo
Para esta 71ª edición del Clásico, que tendrá largada a las 17.15, hay ocho inscriptos. Tres de ellos son foráneos y de gran nivel, como el ganador del Clásico Vendimia 2026, el sanjuanino Endo Verde, que quiere hacer doblete en la Catedral; y su coterráneo A Mares. El otro destacado es el platense Tambaqui.
Aquí defenderá el honor del turf local el pupilo de Ramón Abrales, The Gun, considerado el "caballo del momento", y uno de los favoritos a quedarse con el Clásico.
La Grilla de inscriptos al Clásico Santo Patrono Santiago
1- Tambaqui (E. Silveira)
2- Irlam (G. Tempesti)
3- Master Yoda (XX)
4- Tiziano Joy (S. Quintero)
5- Endo Verde (L. Noriega)
6- A Mares (JC Noriega)
7- The Cyclone (D. Ledesma)
8- The Gun (R. Argüello)
El programa completo de la 8ª reunión del Hipódromo de Mendoza
En pocas palabras
- Carrera Clásica: El Hipódromo de Mendoza celebra la 71ª edición del Clásico Santo Patrono Santiago este sábado.
- Participantes Destacados: El sanjuanino Endo Verde, ganador del Vendimia, figura entre los ocho inscriptos.
- Programa Completo: La carrera, que incluye siete pruebas de larga distancia, comienza a las 10.