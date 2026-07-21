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La 71ª edición del Clásico Santo Patrono Santiago se disputa en el Hipódromo de Mendoza

Este sábado se corre en el Hipódromo de Mendoza el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago. De ocho inscriptos se destaca el ganador del Vendimia, Endo Verde

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El sanjuanino Endo Verde, con la monta del Chupino Juan Carlos Noriega fue el ganador del Clásico Vendimia Copa Canal Siete y quiere hacer doblete sumando el Clásico Santo Patrono Santiago.

El sanjuanino Endo Verde, con la monta del Chupino Juan Carlos Noriega fue el ganador del Clásico Vendimia Copa Canal Siete y quiere hacer doblete sumando el Clásico Santo Patrono Santiago.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Una de las carreras más importantes del turf argentino, y la principal del interior, el Clásico Santo Patrono Santiago, se corre este sábado, dentro de las celebraciones patronales de nuestra provincia. Esta será la edición número 71 de esta tradicional prueba que se disputa sobre 2.200 metros en la pista del Hipódromo de Mendoza, en Godoy Cruz.

El Santo Patrono será la 10ª y última carrera de un atractivo programa de competencias que tendrá inicio a las 10. Están programadas para esta, la octava reunión de la temporada, siete carreras de larga distancia y tres cuadreras con lo mejor del "turf chacarero".

Code Breaker fue el ganador de las últimas dos ediciones del Clásico Santo Patrono Santiago

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El Clásico Santo Patrono Santiago con gateras de lujo

Para esta 71ª edición del Clásico, que tendrá largada a las 17.15, hay ocho inscriptos. Tres de ellos son foráneos y de gran nivel, como el ganador del Clásico Vendimia 2026, el sanjuanino Endo Verde, que quiere hacer doblete en la Catedral; y su coterráneo A Mares. El otro destacado es el platense Tambaqui.

Aquí defenderá el honor del turf local el pupilo de Ramón Abrales, The Gun, considerado el "caballo del momento", y uno de los favoritos a quedarse con el Clásico.

La Grilla de inscriptos al Clásico Santo Patrono Santiago

1- Tambaqui (E. Silveira)

2- Irlam (G. Tempesti)

3- Master Yoda (XX)

4- Tiziano Joy (S. Quintero)

5- Endo Verde (L. Noriega)

6- A Mares (JC Noriega)

7- The Cyclone (D. Ledesma)

8- The Gun (R. Argüello)

El programa completo de la 8ª reunión del Hipódromo de Mendoza

En pocas palabras

  • Carrera Clásica: El Hipódromo de Mendoza celebra la 71ª edición del Clásico Santo Patrono Santiago este sábado.
  • Participantes Destacados: El sanjuanino Endo Verde, ganador del Vendimia, figura entre los ocho inscriptos.
  • Programa Completo: La carrera, que incluye siete pruebas de larga distancia, comienza a las 10.
Resumen generado por Thinkindot AI

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