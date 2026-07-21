La 71ª edición del Clásico Santo Patrono Santiago se disputa en el Hipódromo de Mendoza

El Santo Patrono será la 10ª y última carrera de un atractivo programa de competencias que tendrá inicio a las 10. Están programadas para esta, la octava reunión de la temporada, siete carreras de larga distancia y tres cuadreras con lo mejor del "turf chacarero".

Code Breaker fue el ganador de las últimas dos ediciones del Clásico Santo Patrono Santiago Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El Clásico Santo Patrono Santiago con gateras de lujo

Para esta 71ª edición del Clásico, que tendrá largada a las 17.15, hay ocho inscriptos. Tres de ellos son foráneos y de gran nivel, como el ganador del Clásico Vendimia 2026, el sanjuanino Endo Verde, que quiere hacer doblete en la Catedral; y su coterráneo A Mares. El otro destacado es el platense Tambaqui.