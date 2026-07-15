La Selección argentina de vóley, que tuvo como capitán y entre los destacados el central mendocino Agustín Loser, logró este miércoles un buen inicio en el tercer week de la Volleyball Nations Leagues (VNL), logrando un triunfo en tie break (3-2) sobre su par de Canadá.
La Selección argentina de vóley, con Agustín Loser, inició con triunfo el tercer week de la VNL
En la tercera ronda de la VNL que se juega en Japón, la Selección argentina de vóley, con el mendocino Agustín Loser de capitán venció en tie break a Canadá
El sexteto argentino venció por la VNL en Osaka, Japón, a Canadá por 3 a 2, con parciales de 24-26, 22-25, 25-23, 25-13 y 19-17, y tuvo al receptor punta Luciano Vicentín como máximo anotador del encuentro con 20 puntos: 15 de ataque, 2 de bloqueo y 3 de saque. Por su parte, el central alvearense Agustín Loser aportó 11 tantos (8 de ataque y 3 de bloqueo).
En el sexteto nacional, que dirige Horacio Dileo, también fue importante el ingreso de Manuel Armoa Morel, que secundó a Vicentín como anotador, con 16 puntos (13 de ataque 1 de bloqueo y 2 de servicio).
Este viernes, desde la 1 de la madrugada de nuestro país, Argentina juega contra Cuba.
Un duelo parejo y emotivo entre la Selección argentina de vóley y Canadá
En el arranque del partido, Canadá lastimó con el saque y se despegó 9-4, diferencia que mantuvo por 18-14 con un buen trabajo en la contra y a pesar de una reacción argentina para descontar. Más tarde, Argentina sumó con Kukartsev y definió en ataque con los puntas para empatarlo en 20 y pasar al frente 24-22. No obstante, en el cierre los canadienses otra vez se mostraron mejor en ataque y contra y lo ganó 26-24.
En el segundo set, el inicio fue muy parejo pero Canadá se despegó 16-11 con mayor contundencia en ataque, bloqueo y saque y frente a un equipo argentino más irregular. La Selección argentina intentó con los ingresos de Armoa, Martínez, Giraudo y Gómez y se acercó 17-19, pero en el desenlace los canadienses sostuvieron esa diferencia para ganarlo 25-22.
Canadá continuó firme en ataque para el 5-2 del tercer parcial y aunque el sexteto capitaneado por Agustín Loser lo empató en 7, enseguida se despegó otra vez 11-8 de la mano de sus extremos. Más tarde, un buen paso de Armoa por el saque y con Zerba en gran nivel en bloqueo, la Selección lo dio vuelta 16-13. En un final con ambos equipos presionando con el saque, Armoa fue importante en el giro y Argentina descontó 25-23.
El cuarto set empezó parejo hasta que Vicentín brilló desde el saque para el 13-8 y de ahí en adelante fue todo de la Selección, que lastimó con el servicio y bloqueo para dominarlo 22-12. Por 25-13, el duelo ante Canadá se fue al quinto parcial.
En el tie break, volvió la paridad en el desarrollo del juego, con ambos equipos alternando buenas y malas y así Canadá cambio de lado arriba 8-7. Enseguida, Vicentin fue importante en ataque para sostener el equilibro hasta el 13 iguales. Finalmente, un gran ace de Armoa selló el 19-17 que desató el festejo argentino en el inicio del tercer week en Osaka.