La Selección argentina de vóley, con Agustín Loser, inició con triunfo el tercer week de la VNL

Este viernes, desde la 1 de la madrugada de nuestro país, Argentina juega contra Cuba.

Un duelo parejo y emotivo entre la Selección argentina de vóley y Canadá

En el arranque del partido, Canadá lastimó con el saque y se despegó 9-4, diferencia que mantuvo por 18-14 con un buen trabajo en la contra y a pesar de una reacción argentina para descontar. Más tarde, Argentina sumó con Kukartsev y definió en ataque con los puntas para empatarlo en 20 y pasar al frente 24-22. No obstante, en el cierre los canadienses otra vez se mostraron mejor en ataque y contra y lo ganó 26-24.

Armoa, Kurkatsev y Loser celebran un punto argentino en el inicio de la tercera semana de la VNL.

En el segundo set, el inicio fue muy parejo pero Canadá se despegó 16-11 con mayor contundencia en ataque, bloqueo y saque y frente a un equipo argentino más irregular. La Selección argentina intentó con los ingresos de Armoa, Martínez, Giraudo y Gómez y se acercó 17-19, pero en el desenlace los canadienses sostuvieron esa diferencia para ganarlo 25-22.

Canadá continuó firme en ataque para el 5-2 del tercer parcial y aunque el sexteto capitaneado por Agustín Loser lo empató en 7, enseguida se despegó otra vez 11-8 de la mano de sus extremos. Más tarde, un buen paso de Armoa por el saque y con Zerba en gran nivel en bloqueo, la Selección lo dio vuelta 16-13. En un final con ambos equipos presionando con el saque, Armoa fue importante en el giro y Argentina descontó 25-23.

Palo a palo. El tablero refleja la paridad de la definición en el tie break entre Argentina y Canadá.

El cuarto set empezó parejo hasta que Vicentín brilló desde el saque para el 13-8 y de ahí en adelante fue todo de la Selección, que lastimó con el servicio y bloqueo para dominarlo 22-12. Por 25-13, el duelo ante Canadá se fue al quinto parcial.

En el tie break, volvió la paridad en el desarrollo del juego, con ambos equipos alternando buenas y malas y así Canadá cambio de lado arriba 8-7. Enseguida, Vicentin fue importante en ataque para sostener el equilibro hasta el 13 iguales. Finalmente, un gran ace de Armoa selló el 19-17 que desató el festejo argentino en el inicio del tercer week en Osaka.