Marco Morelli largará desde el segundo puesto en la carrera de Moto3 del GP de Alemania de motociclismo

El otro argentino, Valentín Perrone no pudo superar la Q1 del Gran Premio de Alemania por problemas en su motocicleta, y largará desde el fondo del lote de corredores (19°). La pole position fue para Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), con un mejor tiempo de 1 minuto 24 segundos y 880 milésimos (1' 24'' 880/1000). Lo escoltó Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) +0'' 024/1000; y 30 fue el malayo Hakim Danish (AEON Credit - MT Helmets - MSI) a +0'' 029/1000.

Marco Morelli largará desde la primera fila en el #GermanGP de #Moto3



Registró un tiempo de 1:24.904 y quedó P2, a 0.024 de la pole que logró Brian Uriarte



Valentin Perrone P19°



Este domingo, desde las 6hs, la carrera https://t.co/ayVj3tb3pC — Identidad Deportiva (@idendeportiva) July 11, 2026

La carrera de este domingo de Moto3, la categoría menor del Campeonato Mundial de Motociclismo, tendrá largada a las 06 -hora argentina- y se podrá ver por el canal de cable ESPN.