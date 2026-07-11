El piloto argentino Marco Morelli (KTM), tuvo una destacada tanda de clasificación en el circuito alemán de Sachsenring, donde logró el segundo lugar a 24 centésimas del poleman, el español Brian Uriarte (KTM); y este domingo largará la carrera principal de la categoría Moto3 desde la primera final.
Marco Morelli largará desde el segundo puesto en la carrera de Moto3 del GP de Alemania de motociclismo
El piloto argentino Marco Morelli se destacó en la Q2 del GP de Motociclismo de Alemania. Su compatriota Valentín Perrone no pasó la Q1 y largará del 19° lugar
El otro argentino, Valentín Perrone no pudo superar la Q1 del Gran Premio de Alemania por problemas en su motocicleta, y largará desde el fondo del lote de corredores (19°). La pole position fue para Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), con un mejor tiempo de 1 minuto 24 segundos y 880 milésimos (1' 24'' 880/1000). Lo escoltó Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) +0'' 024/1000; y 30 fue el malayo Hakim Danish (AEON Credit - MT Helmets - MSI) a +0'' 029/1000.
La carrera de este domingo de Moto3, la categoría menor del Campeonato Mundial de Motociclismo, tendrá largada a las 06 -hora argentina- y se podrá ver por el canal de cable ESPN.
Los hermanos Márquez dominaron en MotoGP
Era el gran favorito y poleman Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) se mostró imbatible en Sachsenring al imponerse en la carrera Sprint de MotoGP. El vigente campeón aprovechó la posición de privilegio para plasmar una nueva victoria tras liderar de principio a fin, aunque tuvo que resistir la presión constante de su hermano Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) y Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), que completaron el podio en segunda y tercera posición, respectivamente.
La carrera principal de la máxima categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo largará a las 09 -hora argentina- y se podrá ver por ESPN.