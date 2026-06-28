Marco Morelli subió al podio en el GP de motociclismo de Países Bajos y Valentín Perrone fue cuarto

El ganador de la competencia de Moto3 fue el español Máximo Quiles, del equipo CFMOTO Gaviota Aspar Team- que empleó un tiempo de 33 minutos 51 segundos 801 milésimas (33' 51'' 801/1000). Segundo fue su compatriota David Almansa -Liqui Moly Dynavolt Intact GP- a 513 milésimas (+0'' 513/1000).

Valentín Perrone llegó en el cuarto puesto en Assen, Países Bajos.

What a late charge by Marco Morelli!



The Argentine returns to the #Moto3 podium #DutchGP pic.twitter.com/cn7cNO2F3b — MotoGP™ (@MotoGP) June 28, 2026

Pelea entre Marco Morelli y Valentín Perrone por el 3° escalón del podio

El tercer escalón del podio de la carrera de Moto3 disputada en el circuito de Assen tuvo una singular pelea entre los pilotos argentinos Marco Morelli -CFMOTO Gaviota Aspar Team- y Valentín Perrone -Red Bull KTM Tech3- que se definió a favor de Morelli por poco más de 10 centésimas. Marco Registró un tiempo de +2'' 433/1000 respecto a su coequiper ganador Quiles; mientras que Perrone cronometró +2'' 551/1000.