Este domingo se disputaron todas las categorías del Campeonato Mundial de Motociclismo en Países Bajos, y los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone fueron destacados en la carrera principal de la divisional menor -Moto3- donde lograron el tercer y cuarto puesto.
Marco Morelli subió al podio en el GP de motociclismo de Países Bajos y Valentín Perrone fue cuarto
El Gran Premio de Motociclismo, Moto3, hubo lucha entre argentinos por el tercer puesto y la ganó Marco Morelli. El ganador fue el español Máximo Quiles
El ganador de la competencia de Moto3 fue el español Máximo Quiles, del equipo CFMOTO Gaviota Aspar Team- que empleó un tiempo de 33 minutos 51 segundos 801 milésimas (33' 51'' 801/1000). Segundo fue su compatriota David Almansa -Liqui Moly Dynavolt Intact GP- a 513 milésimas (+0'' 513/1000).
Pelea entre Marco Morelli y Valentín Perrone por el 3° escalón del podio
El tercer escalón del podio de la carrera de Moto3 disputada en el circuito de Assen tuvo una singular pelea entre los pilotos argentinos Marco Morelli -CFMOTO Gaviota Aspar Team- y Valentín Perrone -Red Bull KTM Tech3- que se definió a favor de Morelli por poco más de 10 centésimas. Marco Registró un tiempo de +2'' 433/1000 respecto a su coequiper ganador Quiles; mientras que Perrone cronometró +2'' 551/1000.
Este podio le permite al argentino Morelli -nacido en Barcelona de padres argentinos- posicionarse en el 5° puesto del campeonato, con 102, mientras que el líder es el español Quiles, con 121 unidades. Perrone marcha 8°, con 78 puntos.
Ai Ogura ganó en MotoGP he hizo historia
El piloto japonés Ai Ogura -SuperFile Trackhouse MotoGP Team- logró su primera victoria en la máxima categoría del motociclismo, el MotoGP, en una emocionante carrera de los Países Bajos.
El coequiper de Ogura, el español Raúl Fernández terminó segundo, permitiendo que la escudería celebrara un histórico doblete 1-2 en Assen. El tercer puesto fue para otro español, Jorge Martín (Aprilia Racing), que le permitió al piloto situarse en lo más alto del Campeonato del Mundo.