Las Leonas cayeron en los penales frente a Inglaterra, pero se mantienen segundas en las posiciones de la Pro League cuándo aún quedan dos fechas por jugar.
Las posiciones de la Pro League tras la derrota de Las Leonas, por penales, ante Inglaterra
Las Leonas cayeron en los penales frente a Inglaterra, pero se mantienen segundas en las posiciones de la Pro League cuándo aún quedan dos fechas por jugar.
En Londres, el seleccionado nacional femenino igualó sin goles con las locales y luego cayó en los penales australianos por 4 a 2. De todas maneras ya no tenía chances de alcanzar en el primer puesto a Países Bajos que goleó 4 a 1 a Bélgica, como visitante.
Con la mendocina Milagros Alastra en el plantel, Las Leonas tienen 28 puntos en 14 partidos jugados ya que ganaron 7, empataron 4, obtuvieron 3 puntos bonus y perdieron 2 encuentros.
Con Países Bajos ya consagrado (ganó los 14 partidos jugados) las chicas argentinas mantienen el segundo puesto con solo un punto sobre Bélgica (tiene 27) y dos partidos por jugar: este viernes 26 a las 11.30 con España y el domingo 28 a las 9.30 ante Inglaterra.
Los Leones ante sus últimos dos partidos
Los Leones están en el 5to puesto de la Pro League con dos partidos por jugar ya que tienen 21 puntos producto de 6 victorias, 2 empates, un punto bonus y 6 derrotas.
El seleccionado masculino está en Berlín, Alemania, donde jugará este viernes 26 a las 12.30 con España y el sábado 27 a las 8.30 con Alemania.