Las posiciones de la Pro League tras la derrota de Las Leonas, por penales, ante Inglaterra

Con Países Bajos ya consagrado (ganó los 14 partidos jugados) las chicas argentinas mantienen el segundo puesto con solo un punto sobre Bélgica (tiene 27) y dos partidos por jugar: este viernes 26 a las 11.30 con España y el domingo 28 a las 9.30 ante Inglaterra.

Los Leones ante sus últimos dos partidos

Los Leones están en el 5to puesto de la Pro League con dos partidos por jugar ya que tienen 21 puntos producto de 6 victorias, 2 empates, un punto bonus y 6 derrotas.

El seleccionado masculino está en Berlín, Alemania, donde jugará este viernes 26 a las 12.30 con España y el sábado 27 a las 8.30 con Alemania.