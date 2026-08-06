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Mundial de Hockey 2026: cronograma y rivales confirmados para las Leonas y los Leones

Las Leonas y los Leones se preparan para disputar un nuevo Mundial de Hockey sobre césped, el mismo se desarrollará en Países Bajos y Bélgica del 15 al 30 de agosto

Por UNO
Las Leonas y los Leones jugarán el Mundial de Hockey sobre césped en Países Bajos y Bélgica.

Las Leonas y los Leones jugarán el Mundial de Hockey sobre césped en Países Bajos y Bélgica.

Las Leonas y los Leones se preparan para participar en el Mundial de Hockey 2026 que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica. En solo 10 días que restan para el inicio, los seleccionados argentinos de hockey sobre césped se mudarán al Viejo Continente para disputar el certamen internacional más importante del deporte.

Las sedes del Mundial de Hockey 2026 serán: Amstelveen en Países Bajos, y Wavre en Bélgica.

Las Leonas y los Leones en las puertas de un nuevo Mundial de Hockey

Los Leones, que tienen como mejor resultado histórico la medalla de bronce conseguida en La Haya 2014, integrarán el Grupo A, donde se enfrentarán con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón. El estreno de los jugadores argentino será el 16 de agosto, cuando se enfrenten con Japón a partir de las 14 (hora de Argentina).

Solo dos días después, tendrán un durísimo compromiso ante Países Bajos, en un encuentro que está programado para las 13, mientras que cerrarán su participación en la fase de grupos el 20 de agosto cuando se midan con Nueva Zelanda a las 7:30 de la mañana.

Los Leones compartirán grupo en el Mundial de Hockey con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón.

Los Leones compartirán grupo en el Mundial de Hockey con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón.

Los dos primeros de cada grupo conseguirán la clasificación a la segunda fase por el título. Mientras que los equipos que terminen en los dos últimos lugares jugarán del 8vo al 16avo puesto.

Las Leonas, por su parte, son una de las grandes potencias en el hockey femenino, ya que tomaron la grata costumbre de conseguir medallas en los Juegos Olímpicos, mientras que en 2002 y 2010 hicieron historia al consagrarse campeonas mundiales.

Las Leonas compartirán grupo con Alemania, Estados Unidos y Escocia.

Las Leonas compartirán grupo con Alemania, Estados Unidos y Escocia.

El combinado femenino, que en el último Mundial fue subcampeón, integrará el Grupo B, donde se enfrentará con Estados Unidos, Alemania y Escocia. Su estreno será el 15 de agosto a las 12:30 del mediodía ante Estados Unidos.

El formato del certamen femenino es el mismo que en la rama masculina, los dos mejores de cada grupo conseguirán la clasificación a la segunda fase.

Cronograma de Las Leonas en el Mundial 2026

  • vs. Estados Unidos el 15 de agosto a las 12:30 p.m
  • vs. Alemania el 17 de agosto a las 12 p.m
  • vs. Escocia el 19 de agosto a las 6 a.m

Cronograma de Los Leones en el Mundial 2026

  • vs. Japón el 16 de agosto a las 14
  • vs. Países Bajos el 18 de agosto a las 13
  • vs. Nueva Zelanda el 20 de agosto a las 7:30 a.m

Todos los grupos del Mundial de Hockey sobre césped femenino 2026

  • Grupo A: Países Bajos, Australia, Chile y Japón (en Países Bajos)
  • Grupo B: Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia (en Bélgica)
  • Grupo C: Bélgica, España, Nueva Zelanda y Irlanda (en Bélgica)
  • Grupo D: China, Inglaterra, India y Sudáfrica (en Países Bajos)

Todos los grupos del Mundial de Hockey sobre césped masculino 2026

  • Grupo A: Países Bajos, Argentina, Nueva Zelanda y Japón (en Países Bajos)
  • Grupo B: Bélgica, Alemania, Francia y Malasia (en Bélgica)
  • Grupo C: Australia, España, Irlanda y Sudáfrica (en Bélgica)
  • Grupo D: Inglaterra, India, Pakistán y Gales (en Países Bajos)

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