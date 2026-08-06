Mundial de Hockey 2026: cronograma y rivales confirmados para las Leonas y los Leones

Solo dos días después, tendrán un durísimo compromiso ante Países Bajos, en un encuentro que está programado para las 13, mientras que cerrarán su participación en la fase de grupos el 20 de agosto cuando se midan con Nueva Zelanda a las 7:30 de la mañana.

Los Leones compartirán grupo en el Mundial de Hockey con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón.

Los dos primeros de cada grupo conseguirán la clasificación a la segunda fase por el título. Mientras que los equipos que terminen en los dos últimos lugares jugarán del 8vo al 16avo puesto.

Las Leonas, por su parte, son una de las grandes potencias en el hockey femenino, ya que tomaron la grata costumbre de conseguir medallas en los Juegos Olímpicos, mientras que en 2002 y 2010 hicieron historia al consagrarse campeonas mundiales.

Las Leonas compartirán grupo con Alemania, Estados Unidos y Escocia.

El combinado femenino, que en el último Mundial fue subcampeón, integrará el Grupo B, donde se enfrentará con Estados Unidos, Alemania y Escocia. Su estreno será el 15 de agosto a las 12:30 del mediodía ante Estados Unidos.

El formato del certamen femenino es el mismo que en la rama masculina, los dos mejores de cada grupo conseguirán la clasificación a la segunda fase.

Cronograma de Las Leonas en el Mundial 2026

vs. Estados Unidos el 15 de agosto a las 12:30 p.m

vs. Alemania el 17 de agosto a las 12 p.m

vs. Escocia el 19 de agosto a las 6 a.m

Cronograma de Los Leones en el Mundial 2026

vs. Japón el 16 de agosto a las 14

vs. Países Bajos el 18 de agosto a las 13

vs. Nueva Zelanda el 20 de agosto a las 7:30 a.m

Todos los grupos del Mundial de Hockey sobre césped femenino 2026

Grupo A: Países Bajos, Australia, Chile y Japón (en Países Bajos)

Grupo B: Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia (en Bélgica)

Grupo C: Bélgica, España, Nueva Zelanda y Irlanda (en Bélgica)

Grupo D: China, Inglaterra, India y Sudáfrica (en Países Bajos)

Todos los grupos del Mundial de Hockey sobre césped masculino 2026