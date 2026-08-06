Así quedó Independiente Rivadavia en la Tabla Anual tras el triunfo xeneize

Boca ganó y se le acercó a Independiente Rivadavia.

Así quedó Independiente Rivadavia en la Tabla Anual tras el truinfo Xeneize

La Lepra tiene 38 puntos en la Tabla Anual de la Liga Profesional al igual que Argentinos Juniors, pero hay un detalle que puede ser determinante.

Si se suman las campañas del Torneo Apertura y el Clausura, Independiente Rivadavia registra 32 goles a favor y 18 en contra (con una diferencia de gol de +14).

Por detrás se ubica Argentinos Juniors con la misma cantidad de puntos, pero con 24 tantos a favor, 15 en contra y un saldo de +9.

La noche del miércoles se tiñó de Azul y Oro porque Boca le ganó a Estudiantes y sumó 3 puntos importantes para intentar quedarse con el título de "Campeón de Liga". El Xeneize tiene 34 puntos con 25 goles a favor y 14 en contra (+11), pero quedan rivales entre medio.

Vélez tiene 37 puntos (+23 y -13, diferencia de 10 tantos) y Estudiantes 34, pero se ubica arriba del conjunto de la Ribera porque tiene 22 goles a favor y 10 en contra (+12).

Independiente Rivadavia mira a todos desde arriba.

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El estadio Florencio Sola de Banfield será la sede para el cruce entre la Lepra y el Tiburón, programado para el miércoles 26 de agosto a las 21.15.

El elenco marplatense llega a este compromiso con el impulso de haber eliminado a River en 16avos de final; no obstante el antecedente marca que Independiente Rivadavia eliminó al Millonario en las semifinales de la competición en 2025, por lo que todo marca que se tratará de un partido de grandes decibeles.

Quien resulte vencedor del duelo entre la Lepra y el Tiburón se medirá en los cuartos de final contra el ganador del cruce entre Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda.

Este último compromiso se disputará el próximo miércoles 12 de agosto a las 19.15 en el Coloso Marcelo Bielsa, la cancha de Newell's en Rosario.