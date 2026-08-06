Si tenés perejil en casa, tenés un tesoro en tus manos: no tires el tallo y úsalo nuevamente

Cuando vamos a comprar o cocinamos no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.

En este sentido, el perejil es una de las verduras más consumidas sobre todo en estas épocas. Es rico para hacer milanesas caseras, hamburguesas, fideos, mayonesas y en miles de otras formas. Por eso, si en tu casa son de consumirlo podrás enterarte de que antes de tirar su tallo hay que aprovechar los restos porque es un tesoro que pocos saben.