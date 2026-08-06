Si tenés perejil en casa, tenés un tesoro en tus manos: no tires el tallo y úsalo nuevamente

Muchas veces terminan en la basura sin pensarlo, pero los tallos del perejil esconden usos prácticos, ecológicos y hasta decorativos. Desde el cuidado del jardín hasta manualidades y limpieza del hogar, este residuo natural puede transformarse en un verdadero aliado del día a día.
Cuando vamos a comprar o cocinamos no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
En este sentido, el perejil es una de las verduras más consumidas sobre todo en estas épocas. Es rico para hacer milanesas caseras, hamburguesas, fideos, mayonesas y en miles de otras formas. Por eso, si en tu casa son de consumirlo podrás enterarte de que antes de tirar su tallo hay que aprovechar los restos porque es un tesoro que pocos saben.
Por qué el tallo del perejil es un tesoro y para qué sirve
El tallo del perejil, así como sus hojas, tienen beneficios, entre ellos:
- Concentra la mayor parte de aceites esenciales como apiol y miristicina, ideales para combatir los gases y facilitar la digestión.
- Tiene mucha fibra insoluble.
- El tallo del perejil tiene un efecto diurético y depurativo, rico en potasio.
- Estimula la eliminación de sodio y líquidos sobrantes.
- Aporta vitamina K para la fijación del calcio en la estructura ósea) y vitamina C, un antioxidante para el colágeno y sistema inmune.
- Tiene efectos antiinflamatorios.
Además de ser bueno para la salud, es ideal para reciclar en miles de opciones. Primero, puedes usar ese tallo como base para caldos, ya que aportan todo el sabor aromático.
Puedes hacer una salsa verde, mayonesa, chimichurri y vinagretas crujientes. Además, puedes hacer una mantequilla de hierbas ideal para usar en panes, tostadas, focaccias y lo que desees. También se pueden añadir directamente a salteados, salsas de tomate o rellenos.
Por último, son ideales en jardinería, ya que aportan nitrógeno y materia orgánica de rápida descomposición en la pila de compostaje. También puedes poner los tallos del perejil en agua y crear tu propia huerta.
En pocas palabras
- No tires el tallo: El tallo del perejil es un tesoro con usos prácticos y ecológicos.
- Beneficios del tallo: Aporta aceites esenciales, fibra, es diurético y depurativo, y contiene vitaminas.
- Reutilización: Úsalo en caldos, salsas, chimichurri, mayonesas, mantequillas de hierbas o en compostaje.