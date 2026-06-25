¿Por qué el cilantro y el perejil no son lo mismo y cuál es la diferencia?

A diferencia del perejil, el cilantro proviene de la planta Coriandrum sativum. También se lo conoce como coriandro o culantro europeo.

En cuanto a sus propiedades y beneficios, el cilantro destaca por su contenido de hierro y magnesio. El perejil es conocido por su variedad de vitaminas y minerales. Ambos contienen fibras.

Provienen de plantas diferentes y tienen distinto sabor.

En cuanto al sabor, también existen diferencias entre ambos alimentos. El perejil fresco es más amargo, pero suave. Tiene dos variedades populares que no varían mucho en sabor: el perejil rizado y el de hoja plana.

El cilantro tiene las hojas más grandes, un olor más intenso y un sabor muy distintivo, un poco picante y cítrico.

Un detalle que ayuda a diferenciarlos cuando los compras en la tienda es el modo en que se vende el ramo de cada uno. El cilantro se vende muchas veces con sus raíces incluidas. El perejil se consigue solo con los tallos. En ambos casos, hay que lavarlos bien antes de comerlos.

¿En qué se usan el perejil y el cilantro?

Son alimentos con diferencias de sabor y uso. El perejil se usa mucho para decorar platos, en sopas, en ensaladas, carnes y recetas con verduras.

Con perejil se pueden hacer aderezos frescos, jugos, rellenos y se le puede proporcionar color a las recetas colocando unas hojas de perejil picadas. Una receta muy popular y sencilla son las papas hervidas con mayonesa y perejil.

Se utilizan en recetas diferentes más allá de sus similitudes de aspecto.

El cilantro, a diferencia del perejil, se usa para recetas más audaces y picantes, con sabor potente. Queda muy bien en salsas y aderezos para tacos, en curry, pastas de palta, recetas asiáticas, marinadas, adobos y carnes con limón.