Si tenés una planta de albahaca en casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de albahaca, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su aroma particular. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener una?
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. La albahaca es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Qué significa tener una planta de albahaca en casa y qué beneficios trae al hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa tienen una misió en particular aunque solo las compres por beneficio o por gusto. Si bien los amantes de la jaridinería saben que la planta de albahaca tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
El romero, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque es laplanta favorita de quienes disfrutan cocinar a diario. Su aroma es un imán para la buena suerte y que funciona como repelente para proteger contra cualquier energía negativa. Aunque más allá de esas características peculiares, atrae algunos beneficios:
- La albahaca es una planta muy poderosa.
- Atrae abundancia, dinero y protección energética.
- La albahaca tiene la capacidad de purificar y proteger el hogar.
- Su energía vibracional protege espacios y personas del estancamiento o la mala suerte.
- Crea un ambiente propicio para que la energía del dinero fluya sin bloqueos.
- Es una aliada clave para atraer la prosperidad.
- La albahaca contrarresta la inflamación del estómago.
- Ayuda con los dolores de cabeza leves, la digestión, fortalece el sistema inmunológico e incluso combate el estrés.
- Su aroma ya disminuye la ansiedad.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. Pues el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería donde la albahaca te beneficio para atraer a tu hogar todos los beneficios que tiene, debes ponerla en la cocina para aumentar la prosperidad o en la entrada de la casa como amuleto para abrir caminos.