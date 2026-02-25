La albahaca tiene asombrosos beneficios pero también es una aliada ideal para el corazón

Esta planta posee propiedades antiespasmódicas, digestivas, diuréticas, sedantes y antioxidantes, y es conocida científicamente como Ocimum basilicum. También se la conoce por los nombres de alhábega, alfábega o basílico.

Las hojas frescas o deshidratadas de albahaca se pueden adquirir en supermercados, mercados municipales y tiendas de productos naturales. Se emplean en la elaboración de platos como salsas, ensaladas o jugos.

Asimismo, las hojas de albahaca también se utilizan en forma de tés, baños, cataplasmas y aceites esenciales.

La albahaca es una planta medicinal rica en aceites esenciales como el geraniol, eugenol y linalool, así como en taninos, saponinas y flavonoides.

Gracias a estos compuestos, la albahaca posee una amplia gama de propiedades beneficiosas para la salud, como antiespasmódicas, digestivas, diuréticas, ansiolíticas, antiinflamatorias, antimicrobianas, anestésicas, carminativas, antisépticas y antioxidantes.

Estas propiedades hacen de la albahaca un remedio natural eficaz para tratar, mejorar y prevenir diversas condiciones de salud.

Entre otros beneficios de la albahaca,sus hojas facilitan la digestión y nos estimula el apetito. Tiene un perfume muy particular, es ideal para tener unas hojas frescas en la cocina.

Además de su delicioso sabor, la albahaca ofrece varios beneficios nutricionales. Rica en vitamina K, solo dos cucharadas de albahaca fresca picada cubren casi el 100% de la cantidad diaria recomendada.

La vitamina K es importante para la salud ósea, cognitiva y cardiovascular. Esta hierba también contiene aceites esenciales, antioxidantes, hierro, calcio y magnesio, los cuales están asociados con propiedades antiinflamatorias, mejor digestión y salud del corazón.

Un antioxidante destacado en la albahaca es el ácido rosmarínico, conocido por sus efectos antiinflamatorios y su potencial para proteger contra enfermedades crónicas como problemas cardíacos y ciertos tipos de cáncer.

Fuente: tuasaude.com