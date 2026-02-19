Los pocos pero muy buenos beneficios del aceite de canola, reduce el colesterol malo

Tiene un elevado contenido de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, incluido un 61% de ácido oleico, un 21% de ácido linoleico y un 11% de ácido alfa-linolénico precursor de los ácidos grasos omega-3, así como esteroles vegetales y tocoferoles, todos ellos con demostrados efectos cardioprotectores.

Un estudio realizado en pacientes con síndrome de ovario poliquístico demostró que el consumo de 25 gramos diarios de aceite de canola durante 10 semanas mejoraba el perfil lipídico en comparación con aceites como el de girasol.

El aceite de canola es una fuente de ALA, un precursor de los ácidos grasos EPA y DHA, que tienen propiedades antiinflamatorias y beneficios para la salud cerebral y cardiovascular, aunque su conversión en el cuerpo humano es limitada.

El aceite de canola tiene un sabor suave y un ligero aroma a nuez y una buena tolerancia al calor (punto de humo alto), que lo hacen adecuado para diversas preparaciones culinarias: saltear, freír, sofreír, asar, hornear también puede consumirse en crudo.

No obstante, hay que tener en cuenta que no conviene usarlo para freír más de una vez, porque con temperaturas muy altas, prolongadas y repetidas se pueden generar niveles altos de ácidos grasos trans.

Se ha demostrado que las dietes que incluyen el consumo de aceite de canola reducen los niveles de colesterol plasmático en comparación con las que contienen niveles más altos de grasas saturadas.

También contiene vitamina E, con propiedades antioxidantes, y vitamina K, importante para la coagulación de la sangre.

El aceite de canola es un tipo de aceite vegetal que se elabora a partir de las semillas trituradas de canola, una planta de flores amarillas perteneciente a la familia Brassicaceae, en concreto de las especias Brassica napus y Brassica rapa (Brassica campestris), que se cultivan al menos desde hace 4.000 años en la India, y actualmente en muchas otras zonas del mundo, entre ellas Europa.

