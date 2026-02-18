Los extraordinarios beneficios del aceite de cannabis

En primer lugar, si estamos interesados en el efecto del CBD sobre el sueño y queremos entender si el aceite de CBD podría ayudar a dormir mejor, tenemos que saber que nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide.

Este sistema desempeña un papel importante en muchas de las funciones de nuestro cuerpo, como el apetito, la sensación de dolor y la regulación de las emociones.

El CBD está autorizado como medicamento para formas de epilepsia resistentes a la medicación tradicional.

Dolor e inflamación. El CBD sería capaz de actuar en el sistema endocanabinoide, un circuito bioquímico de nuestro organismo que permite regular la sensación de dolor.

En cambio, sí se considera seguro el uso de aceite de CBD por vía tópica, de ahí la cantidad de cremas, pomadas y geles con CBD que se comercializan actualmente para combatir el dolor muscular o articular.

Estudios en animales han mostrado que el CBD podría interactuar con el neurotransmisor serotonina, un neurotransmisor implicado en las vías neuronales de estas enfermedades.

Hay algunos estudios muy reducidos en humanos que sugierien cierta utilidad para estos casos, pero la evidencia está lejos aún de permitir que el CBD “desbanque” a medicamentos más clásicos para tratar la depresión o la ansiedad.

Los resultados fueron prometedores y requieren más investigación para generalizar este uso en la terapéutica.

Problemas inflamatorios de la piel como psoriasis, acné, picores o dermatitis. El CBD podría actuar con el sistema endocanabinoide propio de la piel, pero faltan muchos estudios para respaldar este uso a nivel medicinal.

Alivio de efectos adversos de la quimioterapia. Hay quien lo utiliza con la esperanza de aliviar las náuseas, estimular el apetito o reducir el dolor.

Beneficios del aceite de cannabis: diferencias entre el CBD y el THC

El nombre CBD es la sigla del nombre canabidiol, una de las tantas moléculas con actividad biológica presentes en los extractos de Cannabis sativa.

No debemos confundirla con el THC o tetrahidrocanabinol, que es la molécula psicoactiva del cáñamo y la responsable de los efectos característicos de la marihuana.

El CBD no tiene actividad psicoactiva y sí tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias.

Fuente: ecoceutics.com