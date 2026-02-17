La estrategia de Manaos para dejar al mendocino sin la indemnización de $900 millones

manaos distribuidora juicio laboral despido Manaos puede dar pelea en la Corte Suprema de la Nación. ¿Pagará la indemnización millonaria fijada en Mendoza?

Última instancia para Manaos

La sentencia dictada en Mendoza el 9 de febrero de 2026 dejó a Manaos en una situación compleja: confirmó la indemnización por despido a favor del trabajador -aunque redujo los intereses- y tiene carácter definitivo en el ámbito provincial.

Sin embargo, la empresa ya había dejado abierta la puerta a una instancia superior. Cuando apeló el fallo de la Segunda Cámara Laboral (que la había condenado a pagar más de $1.400 millones), hizo “reserva del caso federal”. Por lo que ahora, ante la resolución adversa de la Corte local, tiene la chance de intentar un último paso: acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un Recurso Extraordinario Federal.

La estrategia de Manaos

“Ahora todo está en manos de un estudio jurídico”, dijo Oscar Canido, propietario de Refres Now. La estrategia es plantear que el fallo vulnera garantías constitucionales.

manaos (1).jpg La Corte mendocina ya redujo los intereses de la indemnización que tiene que pagar Manaos.

Técnicamente, este tipo de recursos solo se admite de manera excepcional cuando hay una cuestión federal concreta: por ejemplo, si se ha violado una norma de la Constitución o si la sentencia es arbitraria.

En este caso en particular, la estrategia es alegar que el monto de la condena y el cálculo de intereses de la indemnización por despido vulneran garantías de la Constitución Nacional, tales como el derecho de propiedad (art. 17), el debido proceso legal y la defensa en juicio (art. 18).

Ya al recurrir ante la Corte mendocina Manaos había argumentado –en un apartado- que existía una “cuestión federal suficiente”, al considerar que el cálculo de la indemnización era caprichoso y se apartaba de la realidad económica.

Pero esos planteos ya fueron analizados por la Corte provincial. Los jueces confirmaron que hubo fraude laboral y ratificaron la indemnización a favor del viajante de comercio, aunque sí entendieron que el monto de los intereses era desproporcionado y decidieron recalcularlos reduciendo notablemente el monto final de la condena en unos $600 millones.

Ahora, esa discusión puntual sobre el monto de la millonaria indemnización que puso contra las cuerdas a Manaos podría trasladarse a la Corte nacional, en lo que sería el último intento de la empresa para lograr una rebaja de la indemnización.

Cuándo tiene que pagar Manaos

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza le dio 5 días hábiles a la condenada Refres Now S.A. para abonar los $807.676.293,72 fijados en la sentencia, más los intereses que se calculen desde abril de 2025 hasta el momento en que se efectivice el pago.

Ese plazo comenzará a correr una vez que el fallo quede “firme”. Por eso, si la empresa decide recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los tiempos podrían extenderse. En ese caso, además de presentar el recurso extraordinario federal, debería solicitar la suspensión de la ejecución hasta que el máximo tribunal se pronuncie.

Hay un antecedente inmediato que juega a favor de Manaos. Cuando apeló ante la Corte mendocina, argumentó que avanzar con la ejecución del fallo de la Cámara laboral le provocaría un “gravamen irreparable”, y el planteo fue admitido.

“El fallo es insólito y absolutamente fuera de contexto. No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, se quejó el fundador de Manaos.