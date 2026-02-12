Caso Manaos: la Corte confirmó una indemnización multimillonaria, pero redujo los intereses

manaos fallo indemnizacion El fallo de la Corte por la indemnización por despido redujo los intereses que deberá pagar Manaos.

Así, de acuerdo con la sentencia definitiva de la Suprema Corte dictada el 9 de febrero de 2026, Refres Now deberá pagar al trabajador D. G. un monto total de $807.676.293,72 de indemnización laboral.

Indemnización por despido millonaria: cuánto tendrá que pagar Manaos

La sentencia de la Corte de Mendoza admitió parcialmente el recurso interpuesto por la empresa Refres Now, lo que resultó en una reducción de los $1.463 millones originales que marcaba el fallo de la instancia anterior.

Con el nuevo cálculo, la indemnización laboral a favor del viajante de comercio de San Rafael quedó en poco más de $807 millones, lo que –aunque significa casi la mitad- también hace un monto importante en comparación con otros casos laborales que llegaron a la Justicia.

En el fallo de la Corte se desglosa la indemnización final en unos $223 millones en concepto de capital, más unos $584 millones por intereses, calculados al 11 de abril de 2025. A esa cifra se le deben sumar los que correspondan hasta que se efectivice el pago.

Los jueces de la Sala 2, Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro, consideraron que la aplicación de las tasas basadas en la evolución del UVA terminaba arrojando una cifra que nada tiene que ver con la realidad económica, no solo general, sino también del propio trabajador.

manaos indemnizacion despido corte El caso Manaos llegó a la Corte después de que la Cámara Laboral fijara una indemnización por despido de unos $1.500 millones.

De hecho, consideraron que, como no se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que era empleado jerárquico y que es dueño de una conocida franquicia de supermercados en San Rafael, la indemnización laboral no debía significar un enriquecimiento sin causa para él, y que debían aplicarse criterios de equidad a la hora de contabilizar intereses.

Por ello, decidieron tomar como parámetro la tasa nominal anual de préstamos de libre destino hasta 72 meses para personas que no son clientes del Banco de la Nación Argentina (Ley 9516), en lugar de la tasa UVA utilizada originalmente por la Cámara.

Adicionalmente, la sentencia ratificó el rechazo de otra parte de la demanda del trabajador, por indemnización del art. 80 de la LCT (certificado de servicios y aporte) por unos $34 millones.

La condena a Manaos por fraude laboral y el rechazo del pago en cuotas

En lo sustancial del caso Manaos –más allá del cálculo de intereses-, la Corte ratificó la decisión de la Cámara: la empresa de gaseosas cometió fraude laboral en contra del demandante.

Ratificó la nulidad del acuerdo extintivo de la relación laboral que Manaos había firmado con el trabajador en 2018, para luego recontratarlo bajo otro convenio laboral, con una categoría menos favorable, la de “promotor”.

Para la Corte, esa maniobra fue fraudulenta. También confirmó que la fecha real de ingreso del empleado fue el 1 de octubre de 2013, y no la registrada por Refres Now en 2015. Que efectivamente era viajante de comercio, según sus tareas; que la mejor remuneración para el cálculo de la indemnización era la presentada por el trabajador en la demanda y que correspondían las multas por falta de correcta registración laboral.

manaos gaseosa

Un punto clave de la sentencia del máximo tribunal de Mendoza es el rechazo al pedido de la empresa de Manaos a pagar la indemnización por despido en cuotas.

“Podría haberlo hecho antes”, le dijo la Corte –con otras palabras- a la firma de gaseosas. Es que hasta llegar a la sentencia definitiva, no solo hubo instancias judiciales previas sino también una audiencia de conciliación convocada por el propio tribunal en la que Manaos no llegó a un acuerdo con el trabajador.

Así planteado el caso, la Corte condenó a Refres Now S.A. (popularmente conocida como Manaos) a pagar el monto total de la condena en el plazo de 5 días hábiles desde que la sentencia del 9 de febrero quede firme. Técnicamente, la única chance que ahora tiene la empresa es la de recurrir a la Corte Suprema de la Nación, mediante un recurso extraordinario federal.

La reacción del trabajador tras conocer la indemnización millonaria de Manaos

En San Rafael hay satisfacción a medias. Si bien la Corte ratificó la condena y la indemnización por despido contra Manaos, los argumentos del tribunal no convencieron al accionante.

Si bien se esperaba una morigeración de intereses después de que el procurador de la Corte la aconsejara, el abogado del trabajador, Santiago Rentería, resaltó que el juez Adaro votó en disidencia, al considerar que el recurso de Manaos tenía fallas técnicas y la empresa no había cuestionado oportunamente el cálculo ante los jueces de grado.