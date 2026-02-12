De basura a tesoro: por qué no te conviene tirar las semillas del zapallo o calabaza y qué beneficios tienen

Los principales beneficios de consumir semillas de zapallo es que son ricas en nutrientes esenciales. Aportan magnesio, zinc, hierro, fósforo y proteínas vegetales. También contienen ácidos grasos saludables que ayudan al correcto funcionamiento del organismo.

Gracias a su contenido de antioxidantes y grasas buenas, contribuyen a reducir el colesterol malo (LDL) y a mantener una buena circulación sanguínea, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Ayudan a fortalecer el sistema inmunológico porque el zinc presente en las semillas de calabaza es clave para reforzar las defensas, mejorar la respuesta del sistema inmune y acelerar la cicatrización. También contienen triptófano, un aminoácido que favorece la producción de serotonina y melatonina, hormonas relacionadas con el sueño y el bienestar emocional.

semillas de zapallo (2) Las semillas de zapallo son un tesoro para la salud.

Por supuesto son aliadas del sistema digestivo, ya que saporte de fibra contribuye a una digestión más saludable, previene el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal.

Cómo consumir este tesoro saludable

Una de las formas más simples de aprovecharlas es lavarlas, secarlas y tostarlas al horno o en una sartén, con o sin sal. También pueden agregarse a ensaladas, yogures, sopas, panes caseros o licuados.

Otra opción es consumirlas crudas, pero debes comer el centro verde siempre que estén bien limpias y secas, para conservar todos sus nutrientes.