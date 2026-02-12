Inicio Sociedad tesoro
De basura a tesoro: por qué no te conviene tirar las semillas del zapallo o calabaza y qué beneficios tienen

Las semillas que tiene el zapallo son un tesoro cuando se trata de consumir alimentos con muchos beneficios para la salud. ¿Lo sabías?

Martina Baiardi
Cuando vayas a cocinar en casa y uses esta verdura, procura guardar las semillas de zapallo o calabaza porque cuando se trata de buscar un alimento con miles de beneficios para la salud, estas ganan protagoniosmo. Incorporarlas a la alimentación diaria puede aportar ventajas clave para el cuerpo y el bienestar general. ¿Cómo convertirlas en un tesoro?

Por lo general no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente y casi siempre estos desechos pueden ser realmente muy buenos para la salud. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.

Por qué no conviene tirar las semillas de zapallo o calabaza

Cuando comas zapallo o calabaza, procura guardar sus semillas.

Cada vez que se prepara un zapallo, muchas personas tiran sus semillas sin saber que están desechando una fuente natural de nutrientes. Estas pequeñas semillas concentran vitaminas, minerales y grasas saludables que las convierten en un verdadero superalimento accesible y económico. Así que, antes de hacerlo, dejame contarte porque tienes medicina pura en tus manos:

Los principales beneficios de consumir semillas de zapallo es que son ricas en nutrientes esenciales. Aportan magnesio, zinc, hierro, fósforo y proteínas vegetales. También contienen ácidos grasos saludables que ayudan al correcto funcionamiento del organismo.

Gracias a su contenido de antioxidantes y grasas buenas, contribuyen a reducir el colesterol malo (LDL) y a mantener una buena circulación sanguínea, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Ayudan a fortalecer el sistema inmunológico porque el zinc presente en las semillas de calabaza es clave para reforzar las defensas, mejorar la respuesta del sistema inmune y acelerar la cicatrización. También contienen triptófano, un aminoácido que favorece la producción de serotonina y melatonina, hormonas relacionadas con el sueño y el bienestar emocional.

Las semillas de zapallo son un tesoro para la salud.

Por supuesto son aliadas del sistema digestivo, ya que saporte de fibra contribuye a una digestión más saludable, previene el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal.

Cómo consumir este tesoro saludable

Una de las formas más simples de aprovecharlas es lavarlas, secarlas y tostarlas al horno o en una sartén, con o sin sal. También pueden agregarse a ensaladas, yogures, sopas, panes caseros o licuados.

Otra opción es consumirlas crudas, pero debes comer el centro verde siempre que estén bien limpias y secas, para conservar todos sus nutrientes.

