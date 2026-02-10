Iba a tirar este foco roto y terminé creando un tesoro verde para la casa: la idea de reciclaje con semillas

planta en foco reciclado (1) Recicla un foco y guarda las semillas que quieras germinar. Pueden ser de tomate o de algún cítrico, verdura, fruta, etc.

Este tipo de mini huertas se volvió popular por su estética y por el mensaje que transmite: reutilizar, reciclar y reconectar con la naturaleza desde casa. Para ello, dentro del foco se pueden germinar semillas pequeñas o de crecimiento controlado. Algunas de las más usadas son:

Semillas de limón, naranja o mandarina

Semillas de tomate

Semillas de palta (en focos grandes)

Brotes verdes o plantas ornamentales pequeñas

Lo ideal es elegir semillas frescas y sanas, bien limpias antes de colocarlas. Además, los ingredientes para esta idea de reciclaje no son muchos ni mucho menos caros, solo necesitas el foco, la semilla, alambre para agarrarlo y cualquier tipo de decoración que desees hacerle.

Cómo hacer paso a paso este tesoro del reciclaje

planta en foco reciclado (2) Así quedaría esta fabulosa idea de reciclaje.

Lo primero que debes hacer es quitar el pie de contacto eléctrico, es decir, vaciar el foco con cuidado, retirando los restos internos. Luegos puedes colocar una pequeña capa de piedritas o arena para drenaje.

Agrega tierra fértil o sustrato liviano e introduce la semilla cubriendola suavemente. Riega con pocas gotas de agua y ubica el foco en un lugar con buena luz natural, pero sin sol directo. Así es como en pocos días comenzarán a aparecer los primeros brotes.

Además de ser un proyecto simple, este mini jardín es ideal para decorar escritorios, estanterías o mesas. Cada foco se convierte en una pieza única, perfecta para regalar o sumar a espacios pequeños.