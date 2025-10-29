Reciclaje: guardá los palitos de helado viejos y transformalos en dos ideas maravillosas de decoración

Cómo reciclar palitos de helado viejos y convertirlos en una lámpara y un soporte para el teléfono

Gran parte de los residuos que tiramos a la basura se pueden reciclar para crear hermosas ideas de decoración, desde botellas de vidrio hasta llaves viejas.

palitos de helado Aprendé a reciclar palitos de helado.

En este caso, nos guiaremos por el tutorial del canal de YouTube ‘Tipo listo’ para crear una lámpara y un soporte para el teléfono utilizando palitos de helado y pegamento. En pocos pasos lograrás dos hermosas ideas DIY.