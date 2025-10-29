Reciclaje: guardá los palitos de helado viejos y transformalos en dos ideas maravillosas de decoración

Los palitos de helado son de los materiales que abundan en cualquier lugar y, aunque no lo creas, podrás usarlo en la decoración del hogar. Si te gusta el reciclaje, solo bastará con reunir estos elementos de madera y transformarlos en una lámpara y un soporte para el teléfono.
Cómo reciclar palitos de helado viejos y convertirlos en una lámpara y un soporte para el teléfono
Gran parte de los residuos que tiramos a la basura se pueden reciclar para crear hermosas ideas de decoración, desde botellas de vidrio hasta llaves viejas.
En este caso, nos guiaremos por el tutorial del canal de YouTube ‘Tipo listo’ para crear una lámpara y un soporte para el teléfono utilizando palitos de helado y pegamento. En pocos pasos lograrás dos hermosas ideas DIY.
Lámpara con palitos de helado reciclados
- El primer paso consistirá en colocar verticalmente dos varillas de madera de aproximadamente 15 a 20 centímetros.
- A continuación, comenzar a pegar cada palito de helado reciclado en sus puntas, de manera horizontal, como simulando una especie de mini escalera. De esta forma, tendrás un lado de la lámpara.
- Repetir el procedimiento para crear un segundo lado de la lámpara.
- Terminado este segundo lado de la lámpara, tendrás que para ambas caras y enfrentarlas para luego unir sus esquinas con una hilera de palitos de helado. De esta forma crearás la tercera y cuarta cara de la lámpara reciclada.
- Finalizado este paso, reunirás 6 o 7 palitos de helado y los pegarás uno al lado del otro. En las puntas pegarás un palito de helado de cada lado. Esto lo pegarás a la lámpara, en su base. Pero antes de hacerlo tendrás que colocarle un foco con su respectivo cable.
De esta forma, tendrás una lámpara con materiales reciclados para tu mesa de luz.
Soporte para el teléfono con palitos de madera reciclados
- Colocar dos palitos de helado de forma vertical y en sus puntas superiores colocar un palito de helado verticalmente. Pegar las esquinas con silicona.
- Repetir el procedimiento 10 veces y luego pegar uno sobre el otro.
- Verás cómo una de las esquinas queda más elevada que la otra. No te preocupés porque significa que todo está bien.
- El siguiente paso consistirá en pegar palitos de helado uno al lado del otro en la parte inferior, mientras que en la parte superior solamente llegarás hasta la mitad de la figura.
- Si querés, podés pintar los palitos de helado o ponerle un moño o una cinta para decorarlo.
De esta forma tendrás un hermoso porta teléfono para tenerlo sobre el escritorio.