Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en un hermoso adorno para Navidad

Si sos una persona apasionada por el reciclaje, seguramente tendrás guardados varios tubos de papel higiénico. Estos elementos de cartón fino son fácilmente moldeables, por lo que se pueden hacer con ellos distintos objetos de decoración. En este caso, te diré cómo crear un hermoso adorno para Navidad.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en muñecos de nieve para Navidad
Así como anteriormente te conté cómo reciclar tubos de papel higiénico y transformarlos en un árbol de Navidad en miniatura, hoy te diré cómo utilizar estos cilindros de cartón para crear muñecos de nieve que aportarán a la decoración navideña.
Siguiendo las sugerencias del canal de YouTube ‘Rincón creativo de mamá’, lograrás realizar manualidades sencillas, obteniendo como resultado hermosos adornos de Navidad que después podrás colocar en tu árbol o en cualquier rincón del hogar.
Materiales necesarios:
- Cartón (proveniente de los tubos de papel higiénico)
- Paño de microfibra verde o tela de color verde
- Cinta blanca
- Cartulina naranja
- Ojos móviles o botones
- Lápiz
- Pegamento
- Tijeras
Procedimiento
- Tomar un tubo de papel higiénico de color blanco (o pintarlo) y forrar una de las extremidades con el paño de microfibra verde, cortando la tela a medida y pegándola con silicona caliente. Esto será el sombrero del muñeco de nieve, por lo que el excedente de tela deberá atarse con un hilo o una cinta blanca.
- El segundo paso consistirá en colocar la nariz del muñeco de nieve. Para esto, cortaremos un pedazo de la cartulina naranja e imitaremos la forma de una zanahoria. Posteriormente pegar con silicona.
- A continuación, será momento de poner los ojos del muñeco de nieve. Para esto podés colocar ojos móviles o botones negros. También pegarlos con silicona.
- Luego procederemos a dibujarle una sonrisa con un lápiz negro.
- Después, tendremos que ponerle la bufanda al muñeco de nieve. Para eso utilizaremos algo de tela que nos sobró del primer paso, la recortaremos con forma de bufanda y la pegaremos con silicona al tubo de papel higiénico.
- Por último, pegarle un botón de cualquier color debajo de la bufanda.
- Podés hacer tantos muñecos de nieve como tubos de papel higiénico tengas.
De esta forma, lograrás crear hermosos adornos para Navidad gracias al reciclaje de tubos de papel higiénico y algunos pocos materiales que seguramente tenés en casa.