Por qué hay que rociar vinagre en los faros del auto: ¿qué significa?

Para este truco de limpieza de auto vas a necesitar vinagre destilado. Continúa leyendo para descubrir qué significa rociar vinagre en los faros del auto y cómo puedes hacerlo.

vinagres Con un chorrito de vinagre se puede eliminar el sarro acumulado, la grasa, el polvo y espantar algunas plagas.

Beneficios y propiedades del vinagre en el hogar

El vinagre es un producto con múltiples propiedades y beneficios. Entre ellos destaca su acción desengrasante, su capacidad de neutralizar malos olores y sus propiedades desincrustantes frente al sarro y otros minerales.

Esta serie de características no significan que el vinagre se puede usar para absolutamente cualquier mancha. Uno de los errores más comunes es utilizar vinagre para limpiar todo sin antes chequear el material de la superficie.

Para evitar inconvenientes, lo mejor es evadir superficies delicadas como pantallas digitales, mesas de granito, joyas preciosas y metales que se pueden picar por culpa del vinagre.

limpiar con vinagre Este producto se elabora de dos formas: por fermentación de frutas o destilación de ácido acético.

¿Qué significa?: te explico por qué deberías rociar vinagre en los faros del auto

El vinagre se puede usar para limpiar y desinfectar varias partes del auto. Los faros son una zona son predisposición a la mugre, la tierra, las marcas de agua y los bichos muertos. Con un poco de vinagre y algunos pasos puedes realizar una limpieza completa de los faros del auto y dejarlos impecables.

Calienta en una olla pequeña o un vaso para microondas una taza de vinagre. Calienta el producto por unos minutos pero sin llevar a punto de ebullición. Espera a que el vinagre se enfríe un poco y pásalo a un recipiente con pico pulverizador. Rocía el vinagre tibio en los faros del auto, cuidando siempre la pintura para que no se manche con el ácido del vinagre (si eso ocurre debes limpiarlo inmediatamente con un paño húmedo). Deja actuar por unos minutos. Retira el excedente de vinagre de los faros del auto con un paño mojado y un poco de detergente. Verás cómo las marcas de agua, el polvo y los pegotes desaparecen.

faro de auto y vinagre Evita que el vinagre entre en contacto con la pintura del auto y la pantalla digital, si es que tiene.

Puedes utilizar esta preparación de vinagre para desinfectar otras partes del auto como los espejos, las ventanillas, los asientos y las ruedas. Ahora que ya sabes qué significa, solo debes ponerlo en práctica.