La Libertad Avanza+Cambia Mendoza obtuvo un triunfo contundente en la provincia, impulsada por los resultados municipio por municipio en las elecciones 2025.
Resultados de las elecciones 2025 municipio por municipio, en Mendoza
La Libertad Avanza+Cambia Mendoza ganó en las elecciones 2025 16 de los 18 municipios. Estos son los resultados del oficialismo y el resto de las fuerzas
El oficialismo dejó atrás al peronismo en las elecciones a diputados nacionales en 16 de 18 municipios de Mendoza, incluyendo a Maipú, a pesar de que su intendente Matías Stevanato iba como candidato.
El resultado de las elecciones 2025 tampoco fue positivo para el peronismo en San Rafael, de donde es referente Emir Félix, quien encabezó la boleta de Fuerza Justicialista.
Los únicos dos municipios en los que no se impuso la alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza fueron Santa Rosa y La Paz, de los intendentes Flor Destéfanis y Fernando Ubieta que acompañaban en la boleta peronista en cuarto y quinto lugar, respectivamente.
Resultados de las elecciones 2025 en Mendoza, municipio por municipio
Resultados elecciones 2025 en Capital:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 38.806 57,93%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 12.939 19,31%
- FRENTE VERDE 5.888 8,79%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 3.853 5,75 %
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 2.997 4,47%
- PROVINCIAS UNIDAS 1.607 2,39%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 672 1%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 218 0,32%
Resultados elecciones 2025 en Godoy Cruz:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 58.421 55,56%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 21.886 20,81%
- FRENTE VERDE 9.676 9,20%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 6.564 6,24%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 4.467 4,24%
- PROVINCIAS UNIDAS 2.596 2,46%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 1.155 1,09%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 381 0,36%
Resultados elecciones 2025 en General Alvear:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 11.843 49,76%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 8.156 34,27%
- FRENTE VERDE 1.270 5,33%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 895 3,76%
- PROVINCIAS UNIDAS 888 3,73%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 548 2,30%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 128 0,53%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 69 0,28%
Resultados elecciones 2025 en Guaymallén:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 92.145 57,37%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 31.815 19,80%
- FRENTE VERDE 15.405 9,59%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 9.076 5,65%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 6.079 3,78%
- PROVINCIAS UNIDAS 4.009 2,49%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 1.521 0,94%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 554 0,34%
Resultados elecciones 2025 en Junín:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 14.950 55,93%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 6.095 22,80%
- FRENTE VERDE 2.034 7,61%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 1.670 6,24%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 886 3,31%
- PROVINCIAS UNIDAS 644 2,40%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 323 1,20%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 124 0,46%
Resultados elecciones 2025 en La Paz:
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 3.634 51,80%
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 2.764 39,40%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 230 3,27%
- FRENTE VERDE 194 2,76%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 76 1,08%
- PROVINCIAS UNIDAS 71 1,01%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 31 0,44%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 15 0,21%
Resultados elecciones 2025 en Las Heras:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 52.677 50,05%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 26.184 24,88%
- FRENTE VERDE 11.416 10,84%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 6.009 5,71%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 4.351 4,13%
- PROVINCIAS UNIDAS 2.706 2,57%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 1.481 1,40%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 408 0,38%
Resultados elecciones 2025 en Lavalle:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 9.730 41,12%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 7.563 31,96%
- PROVINCIAS UNIDAS 1.871 7,90%
- FRENTE VERDE 1.871 7,90%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 1.301 5,49%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 980 4,14%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 249 1,05%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 94 0,39%
Resultados elecciones 2025 en Luján de Cuyo:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 50.119 60,78%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 15.059 18,26%
- FRENTE VERDE 5.842 7,08%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 5.015 6,08%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 3.145 3,81%
- PROVINCIAS UNIDAS 2.263 2,74%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 751 0,91%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 259 0,31%
Resultados elecciones 2025 en Maipú:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 58.947 54,86%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 27.597 25,68%
- FRENTE VERDE 7.429 6,91%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 6.489 6,03%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 3.613 3,36%
- PROVINCIAS UNIDAS 1.996 1,85%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 967 0,90%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 396 0,36%
Resultados elecciones 2025 en Malargüe:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 7.189 50,06%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 4.690 32,66%
- FRENTE VERDE 929 6,46%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 592 4,12%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 380 2,64%
- PROVINCIAS UNIDAS 325 2,26%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 151 1,05%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 104 0,72%
Resultados elecciones 2025 en Rivadavia:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 16.810 53,94%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 8.238 26,43%
- FRENTE VERDE 2.036 6,53%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 1.728 5,54%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 1.133 3,63%
- PROVINCIAS UNIDAS 780 2,50%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 295 0,94%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 144 0,46%
Resultados elecciones 2025 en San Carlos:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 9.211 45,87%
- PROVINCIAS UNIDAS 4.119 20,51%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 3.441 17,13%
- FRENTE VERDE 1.486 7,40%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 960 4,78%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 470 2,34%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 280 1,39%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 113 0,56%
Resultados elecciones 2025 en San Martín:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 33.136 51,12%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 16.259 25,08%
- FRENTE VERDE 7.221 11,14%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 3.576 5,51%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 1.962 3,02%
- PROVINCIAS UNIDAS 1.638 2,52%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 782 1,20%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 234 0,36%
Resultados elecciones 2025 en San Rafael:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 47.060 49,47%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 38.479 40,44%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 3.119 3,27%
- FRENTE VERDE 3.077 3,23%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 1.611 1,69%
- PROVINCIAS UNIDAS 1.073 1,12%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 424 0,44%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 285 0,29%
Resultados elecciones 2025 en Santa Rosa:
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 4.828 47,18%
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 4.044 39,52%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 509 4,97%
- FRENTE VERDE 398 3,89%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 205 2%
- PROVINCIAS UNIDAS 108 1,05%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 92 0,89%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 47 0,45%
Resultados elecciones 2025 en Tunuyán:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 15.351 50,72%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 8.667 28,63%
- FRENTE VERDE 1.901 6,28%
- PROVINCIAS UNIDAS 1.731 5,71%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 1.198 3,95%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 813 2,68%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 490 1,61%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 112 0,37%
Resultados elecciones 2025 en Tupungato:
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA 10.160 53,69%
- FUERZA JUSTICIALISTA MENDOZA 4.445 23,49%
- FRENTE VERDE 1.441 7,61%
- PROVINCIAS UNIDAS 1.069 5,64%
- FRENTE LIBERTARIO DEMÓCRATA 873 4,61%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD 571 3,01%
- PROTECTORA FUERZA POLÍTICA 237 1,25%
- MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 126 0,66%
Con estos resultados municipio por municipio en las elecciones 2025, por Mendoza ingresaron 5 diputados nacionales: 4 por La Libertad Avanza (Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asensio) y 1 por Fuerza Justicialista (Emir Félix).
En Mendoza también se votaron senadores y diputados provinciales en todos los municipios, y concejales en 12 de los 18.