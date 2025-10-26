Resultados elecciones 2025: Javier Milei arrasó en las elecciones y ganó en 15 provincias

Embed

“Estamos contentos”, había dicho Karina Milei pasadas las 19, antes de que se conocieran porcentajes oficiales.

La participación en las elecciones 2025

La participación fue del 67,85% del padrón electoral nacional. En Mendoza, la asistencia superó el 72%.

La Libertad Avanza, batacazo electoral para blindar el veto presidencial

Con las elecciones 2025 se renuevan 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación (casi la mitad) y 24 de las 72 bancas del Senado nacional (un tercio).

La Libertad Avanza (LLA), que ponía en juego 8 de las 37 bancas que tiene en Diputados, ganó 64 bancas en esta elección.

Y en el Senado, a las 6 que ya tiene, le sumó 13.

Así, además de robustecer la bancada propia, con los resultados actuales le basta para blindar desde el Congreso cualquier veto presidencial.

Resultados de las elecciones 2025: el peronismo perdió bancas en el Congreso

Los números de La Libertad Avanza en Buenos Aires pusieron en jaque al peronismo. Y a nivel país, los resultados de las elecciones 2025 mostraron un amplio triunfo del oficialismo.

El peronismo perdió 8 de las 15 bancas que puso en juego en el Senado; mientras que en la Cámara de Diputados perdió 2 (arriesgó 46 y solo ganó 44).

En Mendoza, la alianza Milei-Cornejo ganó las elecciones 2025

Mendoza fue la provincia que más apoyo le dio a Javier Milei, según los primeros resultados de las elecciones 2025.

El porcentaje superó el 53%, lo que significó un fuerte respaldo a la gestión nacional. Los festejos en la sede de La Libertad Avanza arrancaron en Mendoza cerca de las 19, aún antes de que se conocieran los datos oficiales.

Las otras jurisdicciones que se pintaron de violeta fueron CABA, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, La Rioja, Neuquén, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. Las sorpresas, según los resultados de las elecciones 2025, las dieron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.