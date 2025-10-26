¿Habrá clases en Mendoza este lunes 27 de octubre tras las elecciones?

"Como venimos haciendo desde 2017, el día domingo trabajan los celadores para garantizar la limpieza y el mantenimiento durante la jornada electoral. Se les paga una jornada de 50 mil pesos, y si se requiere personal adicional, se reconoce doble jornada en las suplementarias del mes siguiente. Los equipos directivos también reciben el pago correspondiente por la responsabilidad de la guarda escolar", explicó la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Daniela García.

En ese sentido, la funcionaria fue terminante: "Todas las escuelas tendrán clases el lunes, ya que la limpieza y desinfección se realiza el mismo domingo".

Adolescentes - alumnos, estudiantes de Secundaria - escuelas - clases - aula Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El operativo para que haya clases en Mendoza

En total, el gobierno dispuso de más de 1.900 celadores para que realizaran tareas de higiene y limpieza, para que el lunes 27 de octubre se brinde el servicio educativo con normalidad.

Ellos, junto a los directivos de cada colegio, fueron los responsables de un operativo que tuvo como fin asegurar el dictado de clases normal en el día posterior a las elecciones, algo que no solía ocurrir hasta años atrás, cuando era normal que no hubiese clases.